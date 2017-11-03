18-річний волинянин викрав автомобіль Audi





Про це інформує ГУНП у Волинській області.



«Учора по 19 годині до Турійського відділення поліції звернувся 26-річний житель села Оса, котрий повідомив про викрадення його автомобіля «Audi A4». Співробітники сектору реагування патрульної поліції спільно із оперативниками протягом півгодини встановили особу зловмисника. Ним виявився 18-річний житель району. Транспортний засіб вилучили. Після проведення необхідних слідчих дій автомобіль повернуть законному власнику», – розповів керівник Турійського відділення поліції Анатолій Дружук.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмиснику про підозру у скоєному злочині.



Санкція статті передбачає, зокрема, від трьох до п’яти років позбавлення волі.









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