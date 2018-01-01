Показали святковий Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 11:08
Опублікували відео з квадрокоптера, у якому показали нічний та святковий Луцьк.
Відео опублікували на Youtube-каналі студії «Nebo.Lutsk».
«Студія "Nebo.Lutsk" вітає всіх жителів та гостей міста з Новим 2019 роком та Різдвом Христовим!» – підписали відео автори.
Зазначимо, що на кадрах відео відображене засвічення ялинки на Театральному майдані Луцька, а також вулиця Набережна та проспект Волі
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Центральному парку Луцька зрізали головну ялинку
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Відео опублікували на Youtube-каналі студії «Nebo.Lutsk».
«Студія "Nebo.Lutsk" вітає всіх жителів та гостей міста з Новим 2019 роком та Різдвом Христовим!» – підписали відео автори.
Зазначимо, що на кадрах відео відображене засвічення ялинки на Театральному майдані Луцька, а також вулиця Набережна та проспект Волі
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Центральному парку Луцька зрізали головну ялинку
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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