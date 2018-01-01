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Показали святковий Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Показали святковий Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Опублікували відео з квадрокоптера, у якому показали нічний та святковий Луцьк.

Відео опублікували на Youtube-каналі студії «Nebo.Lutsk».

«Студія "Nebo.Lutsk" вітає всіх жителів та гостей міста з Новим 2019 роком та Різдвом Христовим!» – підписали відео автори.

Зазначимо, що на кадрах відео відображене засвічення ялинки на Театральному майдані Луцька, а також вулиця Набережна та проспект Волі

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Теги: Луцьк, святкування, Новий рік
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