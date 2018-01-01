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Подробиці аварії на Волині, у якій загинула велосипедистка

Подробиці аварії на Волині, у якій загинула велосипедистка
У селищі Іваничі Opel Omega збив велосипедистку.

За кермом автівки перебував 20-річний житель Іваничівського району. Водій допустив наїзд на велосипедистку, 62-річну місцеву жительку, яка рухалася у попутному напрямку, - інформує ГУНП у Волинській області.

Від отриманих травм потерпіла померла у відділенні реанімації районної лікарні.

За цими фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.

Поліція Волині закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними, неухильно дотримуватися вимог правил дорожнього руху.



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Теги: аварія, велосипедист
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