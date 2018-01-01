Дитячі вечірки у «Промені»*

«Ви ще такого ніде не бачили» – з впевненістю можуть сказати помічники Смугастого Носорога про м’юзік хол!А якщо Ви вже були у долині Смугастого, та не відвідали театр «Не кажи мамі», у якому всі співають і танцюють, розважаються та голосно сміються, то «Смугастий носоріг» пропонує Вам ряд послуг з організації та проведення Днів Народжень, випускних, дитячих свят, а також свята для шкіл та садочків розрахованих на різні вікові групи, до яких помічники Смугастого ретельно готуються та продумують кожну деталь:- неймовірні декорації в стилістиці свята, та виготовлення їх під індивідуальне замовлення;- розробка індивідуальних запрошень та аксесуарів до свята;- фото-бутафорія відносно стилістики та тематики свята;- розважальні анімаційні програми з конкурсами та приємними подарунками;- захоплюючі квести;- неонові запальні дискотеки та караоке;- яскраві паперові та конфеті шоу, машина бульбашок;- великий спектр творчих та кулінарних майстер-класів, а також фейс-арт;- смачне дитяче меню;- банкетна зала для батьків, у якій можна спостерігати за дітками на моніторах які розташовані у «Чорничному кафе»;- послуги фотографа;- приємні бонуси, а саме безкоштовний лабіринт;- виготовлення та оформлення кенді бару.Ну що, здивували? Це, та багато інших, різноманітних додаткових послуг ви знайдете у Дитячому Розважальному комплексі «Смугастий Носоріг» в м’юзік холі «Не кажи мамі»!Ми з нетерпінням чекаємо на тебе в РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2, 2-й поверх.Тел. +380 (66) 755 07 57.