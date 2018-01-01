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Дитячі вечірки у «Промені»*

Дитячі вечірки у «Промені»*
«Ви ще такого ніде не бачили» – з впевненістю можуть сказати помічники Смугастого Носорога про м’юзік хол!

А якщо Ви вже були у долині Смугастого, та не відвідали театр «Не кажи мамі», у якому всі співають і танцюють, розважаються та голосно сміються, то «Смугастий носоріг» пропонує Вам ряд послуг з організації та проведення Днів Народжень, випускних, дитячих свят, а також свята для шкіл та садочків розрахованих на різні вікові групи, до яких помічники Смугастого ретельно готуються та продумують кожну деталь:

- неймовірні декорації в стилістиці свята, та виготовлення їх під індивідуальне замовлення;

- розробка індивідуальних запрошень та аксесуарів до свята;

- фото-бутафорія відносно стилістики та тематики свята;

- розважальні анімаційні програми з конкурсами та приємними подарунками;

- захоплюючі квести;

- неонові запальні дискотеки та караоке;

- яскраві паперові та конфеті шоу, машина бульбашок;

- великий спектр творчих та кулінарних майстер-класів, а також фейс-арт;

- смачне дитяче меню;

- банкетна зала для батьків, у якій можна спостерігати за дітками на моніторах які розташовані у «Чорничному кафе»;

- послуги фотографа;

- приємні бонуси, а саме безкоштовний лабіринт;

- виготовлення та оформлення кенді бару.

Ну що, здивували? Це, та багато інших, різноманітних додаткових послуг ви знайдете у Дитячому Розважальному комплексі «Смугастий Носоріг» в м’юзік холі «Не кажи мамі»!

Ми з нетерпінням чекаємо на тебе в РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2, 2-й поверх.
Тел. +380 (66) 755 07 57.

Дитячі вечірки у «Промені»*
Дитячі вечірки у «Промені»*
Дитячі вечірки у «Промені»*
Дитячі вечірки у «Промені»*
Дитячі вечірки у «Промені»*
Дитячі вечірки у «Промені»*
Дитячі вечірки у «Промені»*
Дитячі вечірки у «Промені»*
Дитячі вечірки у «Промені»*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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