У Луцьку затримали 31-річного озброєного грабіжника

Поліцейські затримали волинянина, який з ножем пограбува двох лучан.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.26 грудня до поліції звернувся 29-річний лучанин, який повідомив, що на проспекті Відродження у Луцьку незнайомий йому чоловік, погрожуючи ножем, відібрав у нього мобільний телефон Xiaomi. Сума завданих матеріальних збитків – 5 тисяч гривень.Дії зловмисника слідчі кваліфікували як розбій. Співробітники кримінальної поліції Луцька встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий, 31-річний житель райцентру Ківерці. Телефон вилучили.Окрім цього, поліція встановила причетність зловмисника і до пограбування 35-річного жителя обласного центру Волині. Тоді правопорушник побив потерпілого та відібрав у нього мобільний телефон і ноутбук «Lenovo».«Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 187 та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.Йдеться про розбій і грабіж. Вирішується питання щодо обрання волинянину міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив, начальник ГУНП у Волинській області.Досудові розслідування тривають.