вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку затримали 31-річного озброєного грабіжника

У Луцьку затримали 31-річного озброєного грабіжника
Поліцейські затримали волинянина, який з ножем пограбува двох лучан.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

26 грудня до поліції звернувся 29-річний лучанин, який повідомив, що на проспекті Відродження у Луцьку незнайомий йому чоловік, погрожуючи ножем, відібрав у нього мобільний телефон Xiaomi. Сума завданих матеріальних збитків – 5 тисяч гривень.

Дії зловмисника слідчі кваліфікували як розбій. Співробітники кримінальної поліції Луцька встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий, 31-річний житель райцентру Ківерці. Телефон вилучили.

Окрім цього, поліція встановила причетність зловмисника і до пограбування 35-річного жителя обласного центру Волині. Тоді правопорушник побив потерпілого та відібрав у нього мобільний телефон і ноутбук «Lenovo».

«Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 187 та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Йдеться про розбій і грабіж. Вирішується питання щодо обрання волинянину міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.

Досудові розслідування тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, грабіж, зброя, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку маршрутка затиснула і протягнула дитину
ТОП знакових подій 2018-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Україну насувається новий циклон
Сьогодні, 12:25
Кір на Волині: медики розповіли про захворюваність в області. ВІДЕО
Сьогодні, 12:01
У Луцьку затримали 31-річного озброєного грабіжника
Сьогодні, 11:45
Дитячі вечірки у «Промені»*
Сьогодні, 11:45
Смертельна аварія на Волині: поліція відкрила кримінал
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
Погрожував несправжнім пістолетом: розповіли деталі грабежу у центрі Луцька Погрожував несправжнім пістолетом: розповіли деталі грабежу у центрі Луцька
18 жовтень, 16:51
Волинському музею віддадуть рідкісну зброю. ФОТО Волинському музею віддадуть рідкісну зброю. ФОТО
20 грудень, 12:15
Покарали батька учня, який приніс пістолет у школу на Волині Покарали батька учня, який приніс пістолет у школу на Волині
20 грудень, 09:22
По «гарячих слідах»: у Ковелі зловили грабіжника. ФОТО По «гарячих слідах»: у Ковелі зловили грабіжника. ФОТО
15 грудень, 19:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Україну насувається новий циклон
Сьогодні, 12:25
 0
Кір на Волині: медики розповіли про захворюваність в області. ВІДЕО
Сьогодні, 12:01
 0
Дитячі вечірки у «Промені»*
Сьогодні, 11:45
 0
У Луцьку затримали 31-річного озброєного грабіжника
Сьогодні, 11:45
 0
Смертельна аварія на Волині: поліція відкрила кримінал
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8