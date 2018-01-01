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На Україну насувається новий циклон

На Україну насувається новий циклон
В Україну прийде новий циклон Uta, який принесе дощі та мокрий сніг. Лише на крайньому сході – хмарно і морозно.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко у Facebook.

За її словами, вночі 1 січня температура повітря становитиме 0-5 градусів морозу, на північому сході до -7-10 градусів. Невеликий сніг пройде на Заході, Півночі та у Вінницькій області. На Півдні, Сході та у більшості центральних областей - без істотних опадів.

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Теги: прогноз, погода, циклон
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