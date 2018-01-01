На Україну насувається новий циклон





Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко у Facebook.



За її словами, вночі 1 січня температура повітря становитиме 0-5 градусів морозу, на північому сході до -7-10 градусів. Невеликий сніг пройде на Заході, Півночі та у Вінницькій області. На Півдні, Сході та у більшості центральних областей - без істотних опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну прийде новий циклон Uta, який принесе дощі та мокрий сніг. Лише на крайньому сході – хмарно і морозно.Про це повідомляє синоптику Facebook.За її словами, вночі 1 січня температура повітря становитиме 0-5 градусів морозу, на північому сході до -7-10 градусів. Невеликий сніг пройде на Заході, Півночі та у Вінницькій області. На Півдні, Сході та у більшості центральних областей - без істотних опадів.

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