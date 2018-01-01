Про що говорили на засіданні Ради регіонального розвитку в Нововолинську

У Нововолинську за участю голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка пройшла Рада регіонального розвитку.Засідання Ради регіонального розвитку Нововолинська відбулося 27 грудня у міському Палаці культури, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.На заході були присутні керівники окремих галузевих відділів міськвиконкому та служб міста, депутати, громадські активісти, небайдужі містяни тощо.Розпочалося засідання з вітального слова Савченка:"Ми тут зібралися, аби сформувати бачення розвитку вашого міста. Нововолинськ - останнє місто, де ми проводимо регіональні ради розвитку. Ви побачите, що ви зробили за чотири роки і що ми повинні ще зробити. Раніше ми планували роботу від виборів до виборів, зараз підхід трохи інший. Ми готуємо план на три роки, такий термін запропонований Президентом України і вважаю, що він оптимальний", - зауважив голова ОДА.Голова обласної державної адміністрації додав, що усій області необхідно сконцентруватися на тому, аби заробляти кошти. Адже бюджет Волині становить 16 млрд грн, з них тільки близько 3 млрд грн — власні доходи, решта — державний бюджет.Міський голова Нововолинськапромовив, що попри те, що в країні війна, багато чого вдається робити."Обсяг бюджету міста за 11 місяців поточного року становить майже півмільярда гривень. Виконання бюджету міста забезпечено на 106%, найбільша частка — збір ПДФО, становить 57% від загальної суми бюджету. Варто відзначити, що Нововолинськ — промислове місто. 20% усієї промислової продукції області виготовляють саме тут", - повідомив міський голова.Окрім того, він зауважив, що покращується ситуація з вугільною промисловістю. Хоча заборгованість по заробітній платі шахтарям на сьогоднішній день становить близько 11 мільйонів гривень, ця цифра зменшується. Віктор Сапожніков повідомив, що новопризначений керівник ВП “Шахти №8 “Нововолинська” Павло Танчев наразі перебуває у відрядженні в Києві, де йдеться про виділення 15 мільйонів гривень на розвиток підприємства.Також, на засіданні Ради регіонального розвитку обговорили питання освіти, медицини, житлово-комунального господарства тощо.