Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 грудня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 -13:00 Маг.

„Палада”, АЗС „Окко”, СТО „Авто люкс” м. Володимир-Волинський, вул.: Устилузька, Ю.Бунди, Коцюбинського, Залізняка, Костюшко, Б.Лепкого, Антоновича, Крипякевича



Іваничівський район



1. 09:00-17:00

смт Іваничі, вул. Банківська



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 16:00

К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс), СВК, Олексіївський «Ферма, зернотік», ПП Віденчук А.І., К-Каширське МСТ «Магазин», м.Камінь – Каширський, вул.. Шабліовського, вул.. Цирська, вул.. Воля, пров. Фермерський, вул.. Кузнецова, вул.. І.Мазепи, вул.. Застав’я, 1 Грудня, вул.. Дорошенка, пров. Шевченка, вул.. Зелена, вул.. Островського,

с.Олексіївка, вул. Олексіївка.

2. 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).

с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,

с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,

с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,

с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.

с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.

с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.



місто Луцьк



1. 09:00-12:30

Завод буддеталь

Волиньенергоресурси

ПП Бондарень виробнича база

Глобал табако інтернешнал

Башта Українського мобільного зв’язку

Цех, котельня Алювіжин

Державна фіто санітарна інспекція

Між рай база Вул. Вахтангова, 29-99

Вул. Заньковецької, 70-98, 69-91

Вул. Руданського

2. 13:00-16:00

Обласна рада профспілок, Котельня, Приватбанк, Офіс, Волі 4, Кав’ярня, Газета «Віче», «Візуал», «Наш Край», «Сніжинка», Кодак, фото-світ, Перукарня, Годинникова майстерня, Аптека «Гедеон-Ріхтер», Піцерія «Сан-Ремо», Світ канцелярії, Департамент соцполітики просп. Волі, 4-8





Любешівський район



1. 10:00-15:30 Школа с. Проходи, церква с. Проходи, вул. Л. Українки, с. В. Курінь, вул. Незалежності (частково)





місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Лопатіна

вул.Нахімова

вул.Кропивницького, 25-59

2. 09:00-17:00

Кредобанк, банк Кредіагріколь, аптека Вестфарм, бар Європейський, магазини: Атлант, Бульвар, Гамма, Дім, сад, город, Єва, Квадрат, Лідер, ОК, Шанс, Репортер; перукарня Катрін, РАЦС, піцерія Фелічіта, кіоск Форнеті м.Нововолинськ

б-р Шевченка, 8-10

вул.Піонерська, 1, 3

п-т Дружби, 23, 25

3. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Любелі, 3, 2-6

вул.Гастело, 1-5, 4-6

вул.Білоруська.



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю).

с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю).



2. 9:00-17:00

с.Ужова магазин с.Ужова вул.Глинище

3. 9:00-17:00

с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб. комплекс, виробниче приміщення

с.Ужова вул.Бригадна



4. 9:00-17:00

м.Рожище деревообробний цех, виробнича бази, столярний цех.

5. 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб.

с.Доросині вул.Шевченка



Турійський район



1. 09:00-16:30

ЖКП – водокачка, тер.центр- гараж, ФОП Літвінович- вагава, ДЕП 866- дільниця с.м.т.Турійськ

2. 10:00-16:30 СВК «Дружба» - гуртожиток 1,2, зерносклад, церква, дільниця ветмедицини, с.Купичів

3. 11:00-15:00 с.м.т.Луків





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 27 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 -13:00 Маг.„Палада”, АЗС „Окко”, СТО „Авто люкс” м. Володимир-Волинський, вул.: Устилузька, Ю.Бунди, Коцюбинського, Залізняка, Костюшко, Б.Лепкого, Антоновича, Крипякевича1. 09:00-17:00смт Іваничі, вул. Банківська1. 10:00 – 16:00К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс), СВК, Олексіївський «Ферма, зернотік», ПП Віденчук А.І., К-Каширське МСТ «Магазин», м.Камінь – Каширський, вул.. Шабліовського, вул.. Цирська, вул.. Воля, пров. Фермерський, вул.. Кузнецова, вул.. І.Мазепи, вул.. Застав’я, 1 Грудня, вул.. Дорошенка, пров. Шевченка, вул.. Зелена, вул.. Островського,с.Олексіївка, вул. Олексіївка.2. 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1. 09:00-12:30Завод буддетальВолиньенергоресурсиПП Бондарень виробнича базаГлобал табако інтернешналБашта Українського мобільного зв’язкуЦех, котельня АлювіжинДержавна фіто санітарна інспекціяМіж рай база Вул. Вахтангова, 29-99Вул. Заньковецької, 70-98, 69-91Вул. Руданського2. 13:00-16:00Обласна рада профспілок, Котельня, Приватбанк, Офіс, Волі 4, Кав’ярня, Газета «Віче», «Візуал», «Наш Край», «Сніжинка», Кодак, фото-світ, Перукарня, Годинникова майстерня, Аптека «Гедеон-Ріхтер», Піцерія «Сан-Ремо», Світ канцелярії, Департамент соцполітики просп. Волі, 4-81. 10:00-15:30 Школа с. Проходи, церква с. Проходи, вул. Л. Українки, с. В. Курінь, вул. Незалежності (частково)1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Лопатінавул.Нахімовавул.Кропивницького, 25-592. 09:00-17:00Кредобанк, банк Кредіагріколь, аптека Вестфарм, бар Європейський, магазини: Атлант, Бульвар, Гамма, Дім, сад, город, Єва, Квадрат, Лідер, ОК, Шанс, Репортер; перукарня Катрін, РАЦС, піцерія Фелічіта, кіоск Форнеті м.Нововолинськб-р Шевченка, 8-10вул.Піонерська, 1, 3п-т Дружби, 23, 253. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Любелі, 3, 2-6вул.Гастело, 1-5, 4-6вул.Білоруська.1. 9:00-17:00с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю).с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю).2. 9:00-17:00с.Ужова магазин с.Ужова вул.Глинище3. 9:00-17:00с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб. комплекс, виробниче приміщенняс.Ужова вул.Бригадна4. 9:00-17:00м.Рожище деревообробний цех, виробнича бази, столярний цех.5. 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб.с.Доросині вул.Шевченка1. 09:00-16:30ЖКП – водокачка, тер.центр- гараж, ФОП Літвінович- вагава, ДЕП 866- дільниця с.м.т.Турійськ2. 10:00-16:30 СВК «Дружба» - гуртожиток 1,2, зерносклад, церква, дільниця ветмедицини, с.Купичів3. 11:00-15:00 с.м.т.Луків

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