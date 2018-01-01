У Луцьку для дітей влаштують новорічний квест





29 грудня відбудеться новорічний квест «Пізнай своє місто» для дітей та молоді центрального мікрорайону міста, - повідомили у луцькій мерії.



Початок заходу о 13.00.



Збір учасників в приміщенні «Атлет» КЗ «Луцький МЦФЗН «Спорт для всіх», вул. Степана Бандери, 13.



Організатор – КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради».

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