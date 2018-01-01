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У Луцьку для дітей влаштують новорічний квест

У Луцьку для дітей влаштують новорічний квест
У Луцьку організовують квест «Пізнай своє місто».

29 грудня відбудеться новорічний квест «Пізнай своє місто» для дітей та молоді центрального мікрорайону міста, - повідомили у луцькій мерії.

Початок заходу о 13.00.

Збір учасників в приміщенні «Атлет» КЗ «Луцький МЦФЗН «Спорт для всіх», вул. Степана Бандери, 13.

Організатор – КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради».

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Теги: квест, молодь, діти
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