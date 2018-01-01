У Луцьку для дітей влаштують новорічний квест
Сьогодні, 18:16
У Луцьку організовують квест «Пізнай своє місто».
29 грудня відбудеться новорічний квест «Пізнай своє місто» для дітей та молоді центрального мікрорайону міста, - повідомили у луцькій мерії.
Початок заходу о 13.00.
Збір учасників в приміщенні «Атлет» КЗ «Луцький МЦФЗН «Спорт для всіх», вул. Степана Бандери, 13.
Організатор – КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради».
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29 грудня відбудеться новорічний квест «Пізнай своє місто» для дітей та молоді центрального мікрорайону міста, - повідомили у луцькій мерії.
Початок заходу о 13.00.
Збір учасників в приміщенні «Атлет» КЗ «Луцький МЦФЗН «Спорт для всіх», вул. Степана Бандери, 13.
Організатор – КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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