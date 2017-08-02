Волинянин до синців побив свою доньку





Так, до поліції звернулася мешканка села, котра повідомила про сімейний скандал, який вибухнув між її чоловіком та донькою, - пише



Після батьківського «виховання» дівчина отримала тілесні ушкодження у вигляді синців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Микуличі Володимир-Волинського району трапився неприємний інцидент: батько побив доньку.Так, до поліції звернулася мешканка села, котра повідомила про сімейний скандал, який вибухнув між її чоловіком та донькою, - пише Володимир медіа Після батьківського «виховання» дівчина отримала тілесні ушкодження у вигляді синців.

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