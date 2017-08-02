Волинянин до синців побив свою доньку
Сьогодні, 12:45
У селі Микуличі Володимир-Волинського району трапився неприємний інцидент: батько побив доньку.
Так, до поліції звернулася мешканка села, котра повідомила про сімейний скандал, який вибухнув між її чоловіком та донькою, - пише Володимир медіа.
Після батьківського «виховання» дівчина отримала тілесні ушкодження у вигляді синців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, до поліції звернулася мешканка села, котра повідомила про сімейний скандал, який вибухнув між її чоловіком та донькою, - пише Володимир медіа.
Після батьківського «виховання» дівчина отримала тілесні ушкодження у вигляді синців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині виявили 2 автівки з «перебитими» номерами. ФОТО
Сьогодні, 12:56
Волинянин до синців побив свою доньку
Сьогодні, 12:45