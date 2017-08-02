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Волинянин до синців побив свою доньку

Волинянин до синців побив свою доньку
У селі Микуличі Володимир-Волинського району трапився неприємний інцидент: батько побив доньку.

Так, до поліції звернулася мешканка села, котра повідомила про сімейний скандал, який вибухнув між її чоловіком та донькою, - пише Володимир медіа.

Після батьківського «виховання» дівчина отримала тілесні ушкодження у вигляді синців.

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Теги: батько побиття, донька
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