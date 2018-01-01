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Гроші на громаду: куди «пішли» кошти з депутатських фондів у Луцьку. ІНФОГРАФІКА

Гроші на громаду: куди «пішли» кошти з депутатських фондів у Луцьку. ІНФОГРАФІКА
Більшість депутатів Луцькради повністю витратили гроші, виділені їм для вирішення нагальних проблем свого округу, кошти віддавали переважно на заклади освіти та благоустрій територій.

Нагадаємо, що два роки тому депутати Луцькради ухвалили рішення про створення депутатського фонду. Згідно з ним кожен депутат отримував по 100 тисяч гривень задля вирішення проблем свого округу.

У 2018 році невикористаними залишилися досить значні суми у фонді двох депутатів – Валерія Бондарука та Анни Мовяк. З виділених їм 100 тисяч, вони використали 50 тисяч 420 грн (49580 – невикористані) та 75 тисяч 100 грн (24900 – невикористані) відповідно.

Ще 15 тисяч залишилося на кінець року у депутатському фонді Петра Нестерука, 6500 грн – недовикористав екс-депутат Богдан Вавринюк, 700 гривень – Тетяна Янчук. Три та дві гривні залишили у своїх фондах Юрій Безпятко та Аркадій Соломатін.

Окрім того, цьогоріч кошти до свого фонду не отримала депутат Наталія Бунда, яка з лютого 2017 року працює у львівській мерії.

Велику увагу депутати приділили дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам. Для них обранці громади купували оргтехніку, меблі та зімінювали вікна. Окрім того, значні суми виділяли на ремонт та встановлення дитячих майданчиків, лавок та смітників на території міста, а також на освітлення вулиць. Разом з тим допомагали ремонтами та закупівлею медикаментів у центри первинної медико-санітарної допомоги.

Ознайомитися з тим, як саме в межах міста відбувся розподіл коштів з депутатських фондів можна на інтерактивній карті (перелік робіт та суму коштів, які витратили на кожен з об'єктів, можна дізнатися натиснувши на маркер).

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Теги: депутатський фонд, гроші, вибір редактора
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