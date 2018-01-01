Луцькі маршрутки просять обладнати додатковим освітленням
Сьогодні, 13:02
У Луцьку просять додатково освітлити транспорт.
Про це йдеться у петиції, яку створив Олег Полюхович.
Чоловік закликав зобов'язати перевізників обладнати автобуси додатковим освітленням.
"А саме встановити освітлення на передніх та задніх дверях. Це потрібно для покращення видимості дверей у дзеркала водіям у вечірню пору доби. Також це покращить видимість сходів автобусу пасажирам. В загальному додаткове освітлення має зменшити кількість випадків затискань людей дверима автобусів", - йдеться у петиції.
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Про це йдеться у петиції, яку створив Олег Полюхович.
Чоловік закликав зобов'язати перевізників обладнати автобуси додатковим освітленням.
"А саме встановити освітлення на передніх та задніх дверях. Це потрібно для покращення видимості дверей у дзеркала водіям у вечірню пору доби. Також це покращить видимість сходів автобусу пасажирам. В загальному додаткове освітлення має зменшити кількість випадків затискань людей дверима автобусів", - йдеться у петиції.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку маршрутка затиснула і протягнула дитину
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