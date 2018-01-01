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На Волині виявили 2 автівки з «перебитими» номерами. ФОТО

На Волині виявили 2 автівки з «перебитими» номерами. ФОТО
На Волині поліцейські вилучили два автомобілі з перебитими
номерами.

Так, 26 грудня, в Камінь-Каширський у сервісному центрі МВС під час реєстрації 53-річним жителем району автомобіля Renault Megane Scenic виявили на двигуні ознаки знищення номера - інформує ГУНП
у Волинській області.

Цього ж дня у сервісному центрі в селі Струмівка Луцького району експерт під час огляду автомобіля Volkswagen Passat виявив ознаки підробки номера кузова. Власник транспортного засобу 27-річний житель Рожищенського району.

В обох випадках поліцейські вилучили реєстраційні документи, автомобілі помістили на арешмайданчики.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ст. 290 Кримінального кодексу України. Йдеться про знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.

Санкція цієї статті передбачає штраф до 4 тис. 250 грн., або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.

На Волині виявили 2 автівки з «перебитими» номерами. ФОТО
На Волині виявили 2 автівки з «перебитими» номерами. ФОТО

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Теги: автівки, перебиті номери, Волинь
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