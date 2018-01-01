У Вінниці в тролейбуса лопнуло колесо: постраждало троє людей. ФОТО
Сьогодні, 13:01
На вулиці Соборній у Вінниці близько 10:00 у одному із місцевих тролейбусі розірвало колесо.
Про це виданню «Вінниця.info» розповіли у відділі комунікацій ГУ НП Вінниччини, передає УНІАН.
«У тролейбуса лопнуло внутрішнє колесо. Через це в салоні відірвалася кришка люку на підлозі, що і травмувала ноги пасажирам.
До лікарні госпіталізували трьох людей, у двох підозри на переломи, в жінки – травма», – йдеться у повідомленні.
На місці події на даний момент працюють правоохоронці.
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Про це виданню «Вінниця.info» розповіли у відділі комунікацій ГУ НП Вінниччини, передає УНІАН.
«У тролейбуса лопнуло внутрішнє колесо. Через це в салоні відірвалася кришка люку на підлозі, що і травмувала ноги пасажирам.
До лікарні госпіталізували трьох людей, у двох підозри на переломи, в жінки – травма», – йдеться у повідомленні.
На місці події на даний момент працюють правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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