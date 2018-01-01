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У Вінниці в тролейбуса лопнуло колесо: постраждало троє людей. ФОТО

У Вінниці в тролейбуса лопнуло колесо: постраждало троє людей. ФОТО
На вулиці Соборній у Вінниці близько 10:00 у одному із місцевих тролейбусі розірвало колесо.

Про це виданню «Вінниця.info» розповіли у відділі комунікацій ГУ НП Вінниччини, передає УНІАН.

«У тролейбуса лопнуло внутрішнє колесо. Через це в салоні відірвалася кришка люку на підлозі, що і травмувала ноги пасажирам.

До лікарні госпіталізували трьох людей, у двох підозри на переломи, в жінки – травма», – йдеться у повідомленні.

На місці події на даний момент працюють правоохоронці.
У Вінниці в тролейбуса лопнуло колесо: постраждало троє людей. ФОТО
У Вінниці в тролейбуса лопнуло колесо: постраждало троє людей. ФОТО

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Теги: інцидент
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