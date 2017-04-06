Кому і на скільки підвищать пенсії з 1-го січня
Сьогодні, 20:19
З 1 січня 2019-го пенсії перерахують приблизно 2 мільйонам українцям.
Про це пише Gazeta.ua.
"З 1 січня наступного року проводитиметься перерахунок пенсії особам, які досягли 65 років і мають страховий стаж. Для чоловіків - 35 років стажу, жінок - 30 років. Попри те, що стаж великий, вони мали невисоку заробітну плату. Тому зараз отримують невисоку пенсію", - розповіла на прес-конференції директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду Олена Охріменко.
Законодавством передбачено, що пенсії для таких осіб не можуть бути нижче, ніж 40% мінімальної зарплати.
"Оскільки показник мінімалки в Україні збільшується до 4173 з 1 січня наступного року, то у цій категорії людей буде перерахунок і розмір пенсії збільшиться на 172 гривні", - наголосила Охріменко.
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Про це пише Gazeta.ua.
"З 1 січня наступного року проводитиметься перерахунок пенсії особам, які досягли 65 років і мають страховий стаж. Для чоловіків - 35 років стажу, жінок - 30 років. Попри те, що стаж великий, вони мали невисоку заробітну плату. Тому зараз отримують невисоку пенсію", - розповіла на прес-конференції директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду Олена Охріменко.
Законодавством передбачено, що пенсії для таких осіб не можуть бути нижче, ніж 40% мінімальної зарплати.
"Оскільки показник мінімалки в Україні збільшується до 4173 з 1 січня наступного року, то у цій категорії людей буде перерахунок і розмір пенсії збільшиться на 172 гривні", - наголосила Охріменко.
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