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До Православної Церкви України перейшли 17 парафій УПЦ МП

До Православної Церкви України перейшли 17 парафій УПЦ МП
Після Об'єднавчого собору 17 парафій Української православної церкви Московського патріархату перейшли до Православної Церкви України.

Про це повідомили в інформаційному управлінні ПЦУ, - пише УНН.

"17 парафій. В основному це Західна Україна. Більшість цих 17 парафій – це парафії з Вінницької єпархії, структуру якої очолює Митрополит Симеон. Багато священників йому зараз показують вірність і переходять разом з ним до Православної Церкви України", - повідомили в інформаційному управлінні.

Водночас в ПЦУ зазначили, що зі Східних та Південних областей переходів парафій наразі не відбувалось.

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Теги: Православна Церква України, МП
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