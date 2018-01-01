До Православної Церкви України перейшли 17 парафій УПЦ МП





Про це повідомили в інформаційному управлінні ПЦУ, - пише



"17 парафій. В основному це Західна Україна. Більшість цих 17 парафій – це парафії з Вінницької єпархії, структуру якої очолює Митрополит Симеон. Багато священників йому зараз показують вірність і переходять разом з ним до Православної Церкви України", - повідомили в інформаційному управлінні.



Водночас в ПЦУ зазначили, що зі Східних та Південних областей переходів парафій наразі не відбувалось.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після Об'єднавчого собору 17 парафій Української православної церкви Московського патріархату перейшли до Православної Церкви України.Про це повідомили в інформаційному управлінні ПЦУ, - пише УНН "17 парафій. В основному це Західна Україна. Більшість цих 17 парафій – це парафії з Вінницької єпархії, структуру якої очолює Митрополит Симеон. Багато священників йому зараз показують вірність і переходять разом з ним до Православної Церкви України", - повідомили в інформаційному управлінні.Водночас в ПЦУ зазначили, що зі Східних та Південних областей переходів парафій наразі не відбувалось.

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