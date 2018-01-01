У ТРЦ «ПортCity» відкрився магазин «SportCenter» бренду «Puma»*

У ТРЦ «ПортCity» на 2 поверсі відкрився магазин модного спортивного одягу, взуття та аксесуарів «SportCenter» ТМ «Puma» площею близько 208 кв.м. Торгова група володіє 13-ма мережевими магазинами «SportCenter» по всій Україні.Азарт до життя, активна життєва позиція, прагнення висловити свою індивідуальність, відкритість всьому новому - це стиль і світогляд "Puma"."Sportcenter" з'єднує кращі творчі ідеї зі світу спорту, моди, музики і стилю життя. Це біг вранці, йога, фантастичні стрибки на велосипеді і швидкісні автоперегони.На сьогоднішні Puma - це модний бренд, який має однаковий успіх як у професійному екіпіруванні, так і в молодіжному середовищі.