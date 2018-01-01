У Шацькому районі через погані дороги не можуть знайти перевізників
Сьогодні, 14:02
Перевізники не хочуть братися за маршрути в Шацькому районі. У райдержадміністрації просили ковельських, любомльських та шацьких перевізників взятися за маршрутні перевезення в районі, проте отримали відмову.
Про це на сесії Шацької районної ради повідомив перший заступник голови Шацької РДА Віктор Плейтух, - пише Район.Шацьк.
Особливих змін, як відзначив посадовець, у ситуації з пасажирськими перевезеннями в районі за останній період не відбулося. На жаль, не зважаючи на старання, зміни графіків маршрутів, усілякі підлаштування не вдалося залучити в район постійного перевізника, який би забезпечив з’єднання населених пунктів. Причини – нерентабельність маршрутів та поганий стан доріг.
Переговори проводились як з місцевими, так і з ковельськими та любомльськими перевізниками, але питання вирішити не вдалося.
Є проблеми із маршрутним сполученням сіл Пехи, Самійличі, Мельники, Підманове. Проблему, за словами Віктора Плейтуха, могли б вирішити внутрішні перевізники чи придбання автобуса на комунальне підприємство Шацької ОТГ.
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Про це на сесії Шацької районної ради повідомив перший заступник голови Шацької РДА Віктор Плейтух, - пише Район.Шацьк.
Особливих змін, як відзначив посадовець, у ситуації з пасажирськими перевезеннями в районі за останній період не відбулося. На жаль, не зважаючи на старання, зміни графіків маршрутів, усілякі підлаштування не вдалося залучити в район постійного перевізника, який би забезпечив з’єднання населених пунктів. Причини – нерентабельність маршрутів та поганий стан доріг.
Переговори проводились як з місцевими, так і з ковельськими та любомльськими перевізниками, але питання вирішити не вдалося.
Є проблеми із маршрутним сполученням сіл Пехи, Самійличі, Мельники, Підманове. Проблему, за словами Віктора Плейтуха, могли б вирішити внутрішні перевізники чи придбання автобуса на комунальне підприємство Шацької ОТГ.
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