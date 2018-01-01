«Воєнний стан варто продовжити», – Ігор Лапін

Народний депутатвважає, що воєнний стан потрібно продовжити.«В областях, в яких введено воєнний стан, було вирішене питання з резервістами. Розгорталися резервні батальйони. Ми всі говорили про територіальну оборону. Аналогічно не тільки в тих областях, де був воєнний стан, але і в інших областях, батальйони територіальної оборони також були розгорнуті і мали можливість потренуватися. Якщо говорити в цьому сенсі, то я вважаю це досить позитивним», – сказав народний обранець в ефірі телеканалу «Прямий».Ігор Лапін наголосив на тому, що воєнний стан в перші дні показав, які є прогалини.«Ми дивимось на прикладі Одеської області, там де(мер міста) не допрацював. В Одесі не проводилось ніякої інформаційної політики і люди не знали, що відбувається, а великі спритники в камуфляжі почали ходити по квартирам і розповідати, що «нам потрібне ваше майно, бо в нас воєнний стан». Тут ми бачимо недолугість саме таких речей. В той же час, є приклад Дніпропетровської і Запорізької областей, де відпрацювали досить добре, і таких проблем там не було. І це теж треба визнавати», - зауважив парламентар.Окрім того, Лапін розповів, що всі пункти в статті 12, які закріпленні у воєнному стані, були виконані. Проте повну інформацію щодо результатів воєнного стану розголошувати не можуть, оскільки це державна таємниця.«Всі, хто кричав, що воєнний стан водиться аби виборів не було, то Президент своїми діями довів, що це все було не заради виборів, і зроблено все, аби вони відбулись 31 березня», - прокоментував він.«Воєнний стан потрібно продовжувати, і Генштаб говорить, що не завадило б його продовжити. Але нам не відомо всієї інформації, якої володіє Президент. Думаю тут більше репутаційні ризики, в контексті захисту демократичних прав, тому було прийнято рішення його не продовжувати. Хоча, в цьому я не підтримую Президента і вважаю, що потрібно продовжити воєнний стан, але можливо, на сьогоднішній день цього достатньо», – сказав Лапін.Лапін також наголосив на тому, що відновити воєнний стан можна в разі якихось загострень і активних дій поза межами ООС, заради яких і водився воєнний стан, бо це було поза межами Операції об’єднаних сил – це було в морі на нейтральній території.Нагадаємо, в 10 областях України ввели воєнний стан 26 листопада після того, як в Азовському морі російськими військами захопили українських моряків.