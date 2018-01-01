Лучани вшанували пам'ять загиблих афганців. ФОТО
Сьогодні, 15:03
27 грудня виповнюється 39 років з дня введення радянських військ у Республіку Афганістан.
З цієї нагоди на меморіальному комплексі “Вічна Слава” відбулося покладання квітів за участю представників влади, громадськості, ветеранів війни, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
На заході був присутній голова Волинської обласної організації Спілки ветеранів Афганістану Григорій Павлович.
Він подякував усім, хто прийшов вшанувати пам'ять загиблих воїнів. У своєму зверненні до присутніх наголосив, що з початком війни на Сході України одними із перших пішли боронити українські кордони саме ті, хто пройшов пекло війни в Афганістані, адже у цих людей загострене почуття справедливості. Справу цих відважних чоловіків продовжують їхні сини, серед яких – учасники Операції об’єднаних сил.
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З цієї нагоди на меморіальному комплексі “Вічна Слава” відбулося покладання квітів за участю представників влади, громадськості, ветеранів війни, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
На заході був присутній голова Волинської обласної організації Спілки ветеранів Афганістану Григорій Павлович.
Він подякував усім, хто прийшов вшанувати пам'ять загиблих воїнів. У своєму зверненні до присутніх наголосив, що з початком війни на Сході України одними із перших пішли боронити українські кордони саме ті, хто пройшов пекло війни в Афганістані, адже у цих людей загострене почуття справедливості. Справу цих відважних чоловіків продовжують їхні сини, серед яких – учасники Операції об’єднаних сил.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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