Лучани вшанували пам'ять загиблих афганців. ФОТО

27 грудня виповнюється 39 років з дня введення радянських військ у Республіку Афганістан.З цієї нагоди на меморіальному комплексі “Вічна Слава” відбулося покладання квітів за участю представників влади, громадськості, ветеранів війни, - йдеться на сайті Луцької міської ради.На заході був присутній голова Волинської обласної організації Спілки ветеранів АфганістануВін подякував усім, хто прийшов вшанувати пам'ять загиблих воїнів. У своєму зверненні до присутніх наголосив, що з початком війни на Сході України одними із перших пішли боронити українські кордони саме ті, хто пройшов пекло війни в Афганістані, адже у цих людей загострене почуття справедливості. Справу цих відважних чоловіків продовжують їхні сини, серед яких – учасники Операції об’єднаних сил.