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Лучани вшанували пам'ять загиблих афганців. ФОТО

Лучани вшанували пам'ять загиблих афганців. ФОТО
27 грудня виповнюється 39 років з дня введення радянських військ у Республіку Афганістан.

З цієї нагоди на меморіальному комплексі “Вічна Слава” відбулося покладання квітів за участю представників влади, громадськості, ветеранів війни, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

На заході був присутній голова Волинської обласної організації Спілки ветеранів Афганістану Григорій Павлович.

Він подякував усім, хто прийшов вшанувати пам'ять загиблих воїнів. У своєму зверненні до присутніх наголосив, що з початком війни на Сході України одними із перших пішли боронити українські кордони саме ті, хто пройшов пекло війни в Афганістані, адже у цих людей загострене почуття справедливості. Справу цих відважних чоловіків продовжують їхні сини, серед яких – учасники Операції об’єднаних сил.
Лучани вшанували пам'ять загиблих афганців. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять загиблих афганців. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять загиблих афганців. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять загиблих афганців. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять загиблих афганців. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять загиблих афганців. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять загиблих афганців. ФОТО



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Теги: пам'ять, афганці, вшанування
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