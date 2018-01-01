Зимова рибалка: волинянин похвалився уловом. ФОТО
Сьогодні, 15:53
Волинянин похвалився уловом під час зимової риболовлі.
Про це написав в мережі facebook Viktor Benkocskyi у групі "Рибалка Волині".
"На рахунок льоду не жартую", - підписав фото автор допису.
У коментарях зазначають, що рибалили чоловіки на озері Чебені Рожищенського району.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Нова блискуча приманка не гарантує хороший улов, – волинянин-чемпіон світу з риболовлі
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Про це написав в мережі facebook Viktor Benkocskyi у групі "Рибалка Волині".
"На рахунок льоду не жартую", - підписав фото автор допису.
У коментарях зазначають, що рибалили чоловіки на озері Чебені Рожищенського району.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Нова блискуча приманка не гарантує хороший улов, – волинянин-чемпіон світу з риболовлі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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