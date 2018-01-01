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Зимова рибалка: волинянин похвалився уловом. ФОТО

Зимова рибалка: волинянин похвалився уловом. ФОТО
Волинянин похвалився уловом під час зимової риболовлі.

Про це написав в мережі facebook Viktor Benkocskyi у групі "Рибалка Волині".

"На рахунок льоду не жартую", - підписав фото автор допису.

У коментарях зазначають, що рибалили чоловіки на озері Чебені Рожищенського району.

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Зимова рибалка: волинянин похвалився уловом. ФОТО
Зимова рибалка: волинянин похвалився уловом. ФОТО
Зимова рибалка: волинянин похвалився уловом. ФОТО

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Теги: рибалка, Волинь
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