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Пенсіонера травмували одразу дві маршрутки: чоловік загинув

Пенсіонера травмували одразу дві маршрутки: чоловік загинув
Дві маршрутки травмували 79-річного пенсіонера у Чернігові. Від отриманих травм пенсіонер загинув.

Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області.

Так, сьогодні на початку 8:00 ранку до поліції надійшов сигнал про те, що поблизу силікатного заводу сталася ДТП і загинула людина.

"Після огляду місця події та проведення першочергових слідчих дій стала зрозуміла попередня картина автопригоди – водій мікроавтобусу Mercedes, рухаючись по дорозі, збив 79-річного пенсіонера. Наступна маршрутка, яка їхала в тому ж напрямку, що й Mercedes, не встигла загальмувати та здійснила наїзд на потерпілого", – прокоментували в поліції.

Внаслідок ДТП пенсіонер від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. За попередньою інформацією, водії обох маршруток були тверезі.

"Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) – карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває досудове розслідування", – йдеться в повідомленні.
Пенсіонера травмували одразу дві маршрутки: чоловік загинув

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Теги: ДТП, смерть
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