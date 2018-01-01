У найбільшому виші Волині визначили ТОП-5 кращих факультетів
Сьогодні, 18:30
У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки визначили найуспішніші факультети.
Про це йдеться на офіційному сайті вишу.
Моніторинг результатів діяльності викладачів, кафедр і факультетів у 2017/2018 н. р. представила керівник Центру інноваційних технологій та комп’ютерного тестування, доцент Олена Герасимчук під час засідання вченої ради, яке відбулося 27 грудня.
Отож, перша п’ятірка факультетів університету має такий вигляд:
перше місце – хімічний факультет;
друге – факультет філології та журналістики;
на третій позиції розташувалося одразу три структурні підрозділи – факультет історії, політології та національної безпеки, біологічний факультет і факультет економіки та управління;
четверта позиція за факультетом психології та соціології;
а п’ята – за колективом факультету міжнародних відносин.
У рейтингу кафедр кращими стали:
кафедра неорганічної та фізичної хімії – 1 місце;
кафедра аналітичної економіки та природокористування – 2 місце; кафедра експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій та кафедра менеджменту – 3 місце;
кафедра фінансів, банківської справи та страхування – 4 місце; кафедра аналітичної хімії та екотехнологій опинилася на 5 місці; кафедра економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства й кафедра практичної психології та безпеки життєдіяльності розділили 6 позицію;
кафедра міжнародних економічних відносин та управління проектами – 7 місце;
кафедра ботаніки – 8 місце;
кафедра філології та методики початкової освіти – 9 місце;
кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу й кафедра фінансів та кредиту – 10 місце.
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Про це йдеться на офіційному сайті вишу.
Моніторинг результатів діяльності викладачів, кафедр і факультетів у 2017/2018 н. р. представила керівник Центру інноваційних технологій та комп’ютерного тестування, доцент Олена Герасимчук під час засідання вченої ради, яке відбулося 27 грудня.
Отож, перша п’ятірка факультетів університету має такий вигляд:
перше місце – хімічний факультет;
друге – факультет філології та журналістики;
на третій позиції розташувалося одразу три структурні підрозділи – факультет історії, політології та національної безпеки, біологічний факультет і факультет економіки та управління;
четверта позиція за факультетом психології та соціології;
а п’ята – за колективом факультету міжнародних відносин.
У рейтингу кафедр кращими стали:
кафедра неорганічної та фізичної хімії – 1 місце;
кафедра аналітичної економіки та природокористування – 2 місце; кафедра експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій та кафедра менеджменту – 3 місце;
кафедра фінансів, банківської справи та страхування – 4 місце; кафедра аналітичної хімії та екотехнологій опинилася на 5 місці; кафедра економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства й кафедра практичної психології та безпеки життєдіяльності розділили 6 позицію;
кафедра міжнародних економічних відносин та управління проектами – 7 місце;
кафедра ботаніки – 8 місце;
кафедра філології та методики початкової освіти – 9 місце;
кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу й кафедра фінансів та кредиту – 10 місце.
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Коментарі 1
...і всі стоять на Варшавці чи миють туалети полякам.
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