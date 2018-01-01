У найбільшому виші Волині визначили ТОП-5 кращих факультетів

У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки визначили найуспішніші факультети.Про це йдеться на офіційному сайті вишу.Моніторинг результатів діяльності викладачів, кафедр і факультетів у 2017/2018 н. р. представила керівник Центру інноваційних технологій та комп’ютерного тестування, доцентпід час засідання вченої ради, яке відбулося 27 грудня.Отож, перша п’ятірка факультетів університету має такий вигляд:перше місце – хімічний факультет;друге – факультет філології та журналістики;на третій позиції розташувалося одразу три структурні підрозділи – факультет історії, політології та національної безпеки, біологічний факультет і факультет економіки та управління;четверта позиція за факультетом психології та соціології;а п’ята – за колективом факультету міжнародних відносин.У рейтингу кафедр кращими стали:кафедра неорганічної та фізичної хімії – 1 місце;кафедра аналітичної економіки та природокористування – 2 місце; кафедра експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій та кафедра менеджменту – 3 місце;кафедра фінансів, банківської справи та страхування – 4 місце; кафедра аналітичної хімії та екотехнологій опинилася на 5 місці; кафедра економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства й кафедра практичної психології та безпеки життєдіяльності розділили 6 позицію;кафедра міжнародних економічних відносин та управління проектами – 7 місце;кафедра ботаніки – 8 місце;кафедра філології та методики початкової освіти – 9 місце;кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу й кафедра фінансів та кредиту – 10 місце.