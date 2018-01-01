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Не глінтвейном єдиним: у центрі Луцька продають запашну «Юшку to go». ФОТО

Не глінтвейном єдиним: у центрі Луцька продають запашну «Юшку to go». ФОТО
На Театральному майдані Луцька ще у середині грудня запрацювало традиційне різдвяне містечко, що «прокидається» о 13:00 щодня. Тут можна спробувати страви грузинської кухні, придбати святкове печиво чи посмакувати шашликом. Однак цьогоріч родзинкою містечка став новий для міста бренд – «Юшка to go».

Власник «Юшка to go» Павло Цапюк розповів, що ідея реалізувати проект виникла на основі власного досвіду.

«Коли я сам замовляю першу страву, то завжди з’їдаю лише рідке. От я й подумав, чому б не спробувати запустити такий бренд у Луцьку? Хочемо проаналізувати реакцію лучан та гостей міста, поки триватимуть свята, і, якщо все вдасться, запускати мережу «Юшка to go», - поділився він.
Не глінтвейном єдиним: у центрі Луцька продають запашну «Юшку to go». ФОТО

Обирали страви для продажу невипадково – провели соцопитування у мережі і вибрали найпопулярніші варіанти. Зараз любителям смачної юшки пропонують поласувати борщем на основі свинини, ухою на основі лосося і тунця та бульйоном на основі курячого м’яса.

«Півтори тисячі людей написали, що люблять борщ, але, як показала практика, його бере один із п’ятидесяти. Тому борщ плануємо замінити на грибну юшку на основі білих грибів, зібраних у Галузії відомим волинським грибником», - відзначив Павло Цапюк.
Не глінтвейном єдиним: у центрі Луцька продають запашну «Юшку to go». ФОТО

Юшку наливають у спеціальний паперовий стаканчик, який можна закрити і випити як, наприклад, каву. До смаку страву пропонують приправити перцем, сушеним часником чи додати солі. Порція «Юшки to go» вартує лише 30 гривень. Також додатково можна придбати канапки з сиром та часником чи з салом і часником. Також у центрі Луцька роздають флаєри - показавши один із таких, у хатинці «Юшка to go» можна отримати 5 гривень знижки.
Не глінтвейном єдиним: у центрі Луцька продають запашну «Юшку to go». ФОТО

Як зазначила продавчиня ароматної страви Лілія, завдяки тому, що «Юшка to go» знаходиться у спеціальних термосах, вона завжди гаряча.
Не глінтвейном єдиним: у центрі Луцька продають запашну «Юшку to go». ФОТО

«До нас люди приходять за справжньою наваристою домашньою юшкою. До того ж, дуже зручно взяти її з собою та пообідати на ходу, якщо бракує часу», - зауважила вона.
Не глінтвейном єдиним: у центрі Луцька продають запашну «Юшку to go». ФОТО

Спробувати гарячу юшку можна буде й на фудкорті під час «Новорічної містерії в замку», що розпочнеться о 21:00 31 січня і продовжиться 1 січня.

Окрім того, у різдвяній хатинці продають спеції від партнера «Юшка to go» компанії «Profi Spice».
Не глінтвейном єдиним: у центрі Луцька продають запашну «Юшку to go». ФОТО

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Теги: кулінарія, страви, різдвяне містечко, Луцьк
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