У Гіркій Полонці відремонтували дах будинку культури, який провалився від снігу
Сьогодні, 17:54
У селі Гірка Полонка за лічені дні здійснили ремонт даху у будинку культури, який днями провалився від великої кількості снігових опадів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла голова Гіркополонцівської ОТГ Ніна Симонович.
У середу, 19 грудня, від значних опадів снігу у селі провалився дах будинку культури. До слова, перекривали дах не так давно – у 2010 році, тож на такі неприємності ніхто не очікував.
Того ж дня створили комісію з числа відповідних фахівців, які склали акт та порахували суму збитків. А вже наступного дня сільська рада знайшла підрядну організацію, яка протягом кількох днів виконала усі необхідні роботи.
Ніна Симонович розповідає, що обійшлася ліквідація наслідків негоди у 114 тисяч гривень, з яких 100 тисяч виділила Луцька районна державна адміністрація.
«Я звернулася з листом до голови Луцької РДА Тараса Яковлева, бо у нашому резервному фонді на кінець року залишилася мізерна сума. Адміністрація поставилася з розумінням до нашої проблеми і виділила нам 100 тисяч з районного бюджету, плюс 14 тисяч ми знайшли у себе. І так спільними силами нам вдалося досить оперативно ліквідувати такі неприємності», – зазначала голова Ігіркополонківської ОТГ.
Не малу роль у тому, що роботу здійснили швидко відіграла і підрядна організація, яка займалася ремонтом. Працівники незважаючи на погоду, зуміли оперативно відремонтувати дах, а тому приміщення більше жодним чином не постраждало.
«Хлопці молодці, бо працювали, не зважаючи ні на що, і в дощ, і при прожекторах. Одного дня поїхали з об’єкту о першій годині ночі. Тобто з розумінням поставилися і зробили все якомога швидше», – додала Ніна Симонович.
Фото ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла голова Гіркополонцівської ОТГ Ніна Симонович.
У середу, 19 грудня, від значних опадів снігу у селі провалився дах будинку культури. До слова, перекривали дах не так давно – у 2010 році, тож на такі неприємності ніхто не очікував.
Того ж дня створили комісію з числа відповідних фахівців, які склали акт та порахували суму збитків. А вже наступного дня сільська рада знайшла підрядну організацію, яка протягом кількох днів виконала усі необхідні роботи.
Ніна Симонович розповідає, що обійшлася ліквідація наслідків негоди у 114 тисяч гривень, з яких 100 тисяч виділила Луцька районна державна адміністрація.
«Я звернулася з листом до голови Луцької РДА Тараса Яковлева, бо у нашому резервному фонді на кінець року залишилася мізерна сума. Адміністрація поставилася з розумінням до нашої проблеми і виділила нам 100 тисяч з районного бюджету, плюс 14 тисяч ми знайшли у себе. І так спільними силами нам вдалося досить оперативно ліквідувати такі неприємності», – зазначала голова Ігіркополонківської ОТГ.
Не малу роль у тому, що роботу здійснили швидко відіграла і підрядна організація, яка займалася ремонтом. Працівники незважаючи на погоду, зуміли оперативно відремонтувати дах, а тому приміщення більше жодним чином не постраждало.
«Хлопці молодці, бо працювали, не зважаючи ні на що, і в дощ, і при прожекторах. Одного дня поїхали з об’єкту о першій годині ночі. Тобто з розумінням поставилися і зробили все якомога швидше», – додала Ніна Симонович.
Фото ілюстративне
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