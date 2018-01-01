вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому ЦНАПі – нова послуга

У луцькому ЦНАПі – нова послуга
У луцькому ЦНАПі напередодні свят одна з найпопулярніших послуг щодо видачі довідки про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи стала доступнішою для лучан.

Про це повідомили на сайті луцької мерії.

Замовити її можна онлайн на Порталі електронних сервісів Волині: https://bit.ly/2T7sBU6.

Єдина умова - має бути наявний електронний цифровий підпис.

З покроковою інструкцію, як скористатися послугою, можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/2GFMn7R.

У луцькому ЦНАПі – нова послуга

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЦНАП, зміни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гроші на громаду: куди «пішли» кошти з депутатських фондів у Луцьку. ІНФОГРАФІКА
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
У Луцьку маршрутка затиснула і протягнула дитину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Федерація футболу України жорстко покарала «Волинь» за борги
Сьогодні, 18:00
У Гіркій Полонці відремонтували дах будинку культури, який провалився від снігу
Сьогодні, 17:54
У луцькому ЦНАПі – нова послуга
Сьогодні, 17:40
Дерев'янко вирішив вийти з політичного партнерства з Михайлом Саакашвілі
Сьогодні, 17:37
Не глінтвейном єдиним: у центрі Луцька продають запашну «Юшку to go». ФОТО
Сьогодні, 17:24
Схожі новини
Як на свята працюватиме луцький ЦНАП Як на свята працюватиме луцький ЦНАП
26 грудень, 19:41
Відтепер у луцькому ЦНАПі можна стати в чергу онлайн Відтепер у луцькому ЦНАПі можна стати в чергу онлайн
03 грудень, 15:34
У луцькому ЦНАПі можна буде отримати послуги РАЦСу У луцькому ЦНАПі можна буде отримати послуги РАЦСу
26 грудень, 09:41
У Луцькому ЦНАПі вперше в Україні можна буде стати на військовий облік У Луцькому ЦНАПі вперше в Україні можна буде стати на військовий облік
11 листопад, 03:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У найбільшому виші Волині визначили ТОП-5 кращих факультетів
Сьогодні, 18:30
 0
У Луцьку для дітей влаштують новорічний квест
Сьогодні, 18:16
 0
Волинська єпархія УПЦ МП продовжує називати себе канонічною і підтримувати Онуфрія
Сьогодні, 18:09
 0
Федерація футболу України жорстко покарала «Волинь» за борги
Сьогодні, 18:00
 0
У Гіркій Полонці відремонтували дах будинку культури, який провалився від снігу
Сьогодні, 17:54
 0
Медіа
відео
1/8