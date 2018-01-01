У луцькому ЦНАПі – нова послуга





Про це повідомили на сайті луцької мерії.



Замовити її можна онлайн на Порталі електронних сервісів Волині: https://bit.ly/2T7sBU6.



Єдина умова - має бути наявний електронний цифровий підпис.



З покроковою інструкцію, як скористатися послугою, можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/2GFMn7R.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому ЦНАПі напередодні свят одна з найпопулярніших послуг щодо видачі довідки про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи стала доступнішою для лучан.Про це повідомили на сайті луцької мерії.Замовити її можна онлайн на Порталі електронних сервісів Волині: https://bit.ly/2T7sBU6.Єдина умова - має бути наявний електронний цифровий підпис.З покроковою інструкцію, як скористатися послугою, можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/2GFMn7R.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію