У луцькому ЦНАПі – нова послуга
Сьогодні, 17:40
У луцькому ЦНАПі напередодні свят одна з найпопулярніших послуг щодо видачі довідки про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи стала доступнішою для лучан.
Про це повідомили на сайті луцької мерії.
Замовити її можна онлайн на Порталі електронних сервісів Волині: https://bit.ly/2T7sBU6.
Єдина умова - має бути наявний електронний цифровий підпис.
З покроковою інструкцію, як скористатися послугою, можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/2GFMn7R.
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Про це повідомили на сайті луцької мерії.
Замовити її можна онлайн на Порталі електронних сервісів Волині: https://bit.ly/2T7sBU6.
Єдина умова - має бути наявний електронний цифровий підпис.
З покроковою інструкцію, як скористатися послугою, можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/2GFMn7R.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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