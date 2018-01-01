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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 28 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 28 грудня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується сніжна погода.

Температура повітря вночі до +1…+2 градусів, удень підніметься до +4…+6.

Вітер північний, західний і північно-західний, 1-7 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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Теги: погода, прогноз
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