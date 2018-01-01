Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 28 грудня
Сьогодні, 19:45
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується сніжна погода.
Температура повітря вночі до +1…+2 градусів, удень підніметься до +4…+6.
Вітер північний, західний і північно-західний, 1-7 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується сніжна погода.
Температура повітря вночі до +1…+2 градусів, удень підніметься до +4…+6.
Вітер північний, західний і північно-західний, 1-7 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 28 грудня
Сьогодні, 19:45
Радикальне оновлення в Instagram обурило користувачів
Сьогодні, 19:33
У центрі Луцька на «зебрі» збили чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 19:18
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 грудня
Сьогодні, 19:00