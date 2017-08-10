Матір-героїня: на Рівненщині 46-річна жінка народила 18 дитину
Сьогодні, 17:22
На Рівненщині багатодітна мама Любов Ковалевич із села Познань Рокитнівського району народила 18 дитину.
Про це пише Рівне Вечірнє.
У жінки народилась дівчинка. "Якщо дасть Бог, то буду народжувати і 19-ий раз", - розповіла породілля.
"Пологи минули без ускладнень, тривали півтори години. Стан мами задовільний, дитинка здорова, почувається добре", - розповіла завідувачка акушерсько-гінекологічним відділенням Рокитнівської РЦЛ Людмила Коцюрупська.
Сорока шестирічна Любов Ковалевич мала 18 пологів, однак дітей у сімействі – 17. Один хлопчик помер. Найстаршій дитині нині 26 років.
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Про це пише Рівне Вечірнє.
У жінки народилась дівчинка. "Якщо дасть Бог, то буду народжувати і 19-ий раз", - розповіла породілля.
"Пологи минули без ускладнень, тривали півтори години. Стан мами задовільний, дитинка здорова, почувається добре", - розповіла завідувачка акушерсько-гінекологічним відділенням Рокитнівської РЦЛ Людмила Коцюрупська.
Сорока шестирічна Любов Ковалевич мала 18 пологів, однак дітей у сімействі – 17. Один хлопчик помер. Найстаршій дитині нині 26 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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