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Матір-героїня: на Рівненщині 46-річна жінка народила 18 дитину

Матір-героїня: на Рівненщині 46-річна жінка народила 18 дитину
На Рівненщині багатодітна мама Любов Ковалевич із села Познань Рокитнівського району народила 18 дитину.

Про це пише Рівне Вечірнє.

У жінки народилась дівчинка. "Якщо дасть Бог, то буду народжувати і 19-ий раз", - розповіла породілля.

"Пологи минули без ускладнень, тривали півтори години. Стан мами задовільний, дитинка здорова, почувається добре", - розповіла завідувачка акушерсько-гінекологічним відділенням Рокитнівської РЦЛ Людмила Коцюрупська.

Сорока шестирічна Любов Ковалевич мала 18 пологів, однак дітей у сімействі – 17. Один хлопчик помер. Найстаршій дитині нині 26 років.

Матір-героїня: на Рівненщині 46-річна жінка народила 18 дитину
Матір-героїня: на Рівненщині 46-річна жінка народила 18 дитину

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Теги: породілля, Рівненщина
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