Федерація футболу України жорстко покарала «Волинь» за борги
Сьогодні, 18:00
Федерація футболу України вирішила зняти шість очок з луцької "Волині", який виступає у Першій лізі.
Приводом став лист, отриманий від ФІФА, в якому повідомляється про борги по трансферу перед сербським "Вадом" за центрбека Івана Рогача, пише Sport Arena.
Рогач виступав за "Волинь" з 2014 по 2015 рік. У лютому він покинув "хрестоносців", перейшовши на правах вільного агента у "Войводину". Наразі захисник є гравцем сербської "Інджії".
Відзначимо, що на зимову перерву "Волинь" пішла на 5-му місці в турнірній таблиці Першої ліги, маючи в активі 30 очок. Після зняття шести очок лучани перемістяться на 6-й рядок.
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Приводом став лист, отриманий від ФІФА, в якому повідомляється про борги по трансферу перед сербським "Вадом" за центрбека Івана Рогача, пише Sport Arena.
Рогач виступав за "Волинь" з 2014 по 2015 рік. У лютому він покинув "хрестоносців", перейшовши на правах вільного агента у "Войводину". Наразі захисник є гравцем сербської "Інджії".
Відзначимо, що на зимову перерву "Волинь" пішла на 5-му місці в турнірній таблиці Першої ліги, маючи в активі 30 очок. Після зняття шести очок лучани перемістяться на 6-й рядок.
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