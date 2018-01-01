У Нововолинську відкрили просторий інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО

В області активно продовжується робота в напрямку розвитку інклюзивної освіти.Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДА"Завдяки консолідованій позиції всіх рівнів влади стосовно впровадження інклюзивної освіти Україна зробила потужний крок в забезпеченні рівного доступу дітей до освіти. У напрямку якісної інклюзії рухається і Нововолинськ.", - йдеться у дописі.В місті відкрили інклюзивно-ресурсний центр за участю голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка 27 грудня."Дякую усім, хто долучився до реалізації цього проекту. Я поділяю переконання Президента України Петра Порошенка, що відкриття таких центрів є надзвичайно благородною справлю, яка потрібна не лише дітям з особливими потребами, а й свідчить про нашу інтелігентність та європейськість. Здатність сприймати не таких, як ти сам – вагомий показник рівня свідомості суспільства", - промовив Олександр Ілліч.Окрім того, очільник області відзначив, що ІРЦ у Нововолинську - один з найкращих в області та привітав усіх присутніх з Різдвом Христовим та прийдешнім Новим роком. Побажав щастя, радості, миру та злагоди у домівках.Під час заходу стало відомо, що облаштування інклюзивно-ресурсного центру обійшлося місцевому бюджету у 600 тисяч гривень. А обладнання закупили за рахунок коштів державної цільової субвенції в розмірі 186 тисяч гривень. Центр обладнаний сучасними меблями, оснащений реабілітаційним обладнанням, засобами корекції та ігровими матеріалами, дидактичним матеріалом для проведення занять, комп’ютерною технікою.Міський голова Нововолинськавідзначив, що успішна реалізація проекту стала можлива завдяки співпраці з обласною державною адміністрацією."Очі бояться, а руки роблять! Так і з центром. Багато роботи, багато коштів, але ми взялися – і вчасно все зробили. Хочу, аби у цьому закладі панував мир, спокій, затишок, увага та розуміння один до одного", - зауважив він.Найбільше сьогоднішньому святу раділи навіть не дітки, а їхні батьки. Тепер і у них є можливість спілкуватися, обмінюватися досвідом та успіхами тощо."Наших дітей нарешті почали сприймати не лише як «людину з інвалідністю». Вони так само люблять сонце, і воно для них так само світить. Ми всі дуже вдячні за відкриття такого центру, адже він дасть можливість соціалізувати наших дітей в суспільстві. Ми готові до проблем, але тепер їх стає менше. Для наших дітей відкрили чудовий центр, їх почули, їх побачили – і я, як мама, дуже задоволена", - розповіла мама особливої дитини та голова громадської організації «Світ для дітей»У навчальному закладі працюють 12 фахівців: директор – Оксана Макара, практичні психологи, вчителі-логопеди, реабілітологи, дефектологи. Усі вони сьогодні знайомилися з дітками та пригощали їх солодощами. З цукерками приїхали й гості з області та міста, а мами подарували – іменний торт інклюзивно-ресурсному центру.Нагадаємо, вісімнадцятий та останній в цьому році інклюзивно-ресурсний центр на Волині відкриють завтра, 28 грудня 2018 року в Любомльській ОТГ.