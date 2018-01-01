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Волинська єпархія УПЦ МП продовжує називати себе канонічною і підтримувати Онуфрія

Волинська єпархія УПЦ МП продовжує називати себе канонічною і підтримувати Онуфрія
У Луцьку відбулися збори духовенства Волинської єпархії УПЦ МП.

27 грудня в приміщенні кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської міста Луцька, відбулись збори духовенства Волинської єпархії УПЦ МП, - про це повідомили на офіційному сайті церкви.

Зібрання очолив керуючий єпархією єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.

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Участь у зборах взяли всі священнослужителі та чернецтво єпархії.

Учасники зібрання обговорили поточні питання життя Волинської єпархії, розбудови парафій та монастирів.

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"Одноголосним рішенням кліриків, ченців та черниць, котрі брали участь у єпархіальних зборах, вирішено висловити підтримку Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію. Також Волинська єпархія УПЦ висловлює вірність канонічній Українській Православній Церкві, у межах котрої діє та розвивається з 1990 року", - йдеться у повідомленні.

Волинська єпархія УПЦ МП продовжує називати себе канонічною і підтримувати Онуфрія
Волинська єпархія УПЦ МП продовжує називати себе канонічною і підтримувати Онуфрія
Волинська єпархія УПЦ МП продовжує називати себе канонічною і підтримувати Онуфрія
Волинська єпархія УПЦ МП продовжує називати себе канонічною і підтримувати Онуфрія

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Теги: церква, УПЦ МП
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Не Українська православна церква, а Український екзархат Російської православної церкви, які разом з РПЦ пішли в розкол. Сектанти.
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