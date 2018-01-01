Волинська єпархія УПЦ МП продовжує називати себе канонічною і підтримувати Онуфрія

У Луцьку відбулися збори духовенства Волинської єпархії УПЦ МП.27 грудня в приміщенні кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської міста Луцька, відбулись збори духовенства Волинської єпархії УПЦ МП, - про це повідомили на офіційному сайті церкви.Зібрання очолив керуючий єпархією єпископ Волинський і ЛуцькийУчасть у зборах взяли всі священнослужителі та чернецтво єпархії.Учасники зібрання обговорили поточні питання життя Волинської єпархії, розбудови парафій та монастирів."Одноголосним рішенням кліриків, ченців та черниць, котрі брали участь у єпархіальних зборах, вирішено висловити підтримку Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію. Також Волинська єпархія УПЦ висловлює вірність канонічній Українській Православній Церкві, у межах котрої діє та розвивається з 1990 року", - йдеться у повідомленні.