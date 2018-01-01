Волинська єпархія УПЦ МП продовжує називати себе канонічною і підтримувати Онуфрія
Сьогодні, 18:09
У Луцьку відбулися збори духовенства Волинської єпархії УПЦ МП.
27 грудня в приміщенні кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської міста Луцька, відбулись збори духовенства Волинської єпархії УПЦ МП, - про це повідомили на офіційному сайті церкви.
Зібрання очолив керуючий єпархією єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.
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Участь у зборах взяли всі священнослужителі та чернецтво єпархії.
Учасники зібрання обговорили поточні питання життя Волинської єпархії, розбудови парафій та монастирів.
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"Одноголосним рішенням кліриків, ченців та черниць, котрі брали участь у єпархіальних зборах, вирішено висловити підтримку Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію. Також Волинська єпархія УПЦ висловлює вірність канонічній Українській Православній Церкві, у межах котрої діє та розвивається з 1990 року", - йдеться у повідомленні.
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27 грудня в приміщенні кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської міста Луцька, відбулись збори духовенства Волинської єпархії УПЦ МП, - про це повідомили на офіційному сайті церкви.
Зібрання очолив керуючий єпархією єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Рада проголосувала за перейменування УПЦ МП
Участь у зборах взяли всі священнослужителі та чернецтво єпархії.
Учасники зібрання обговорили поточні питання життя Волинської єпархії, розбудови парафій та монастирів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Килим із квітів та цілування рук: як у Луцьку зустріли Онуфрія. ФОТОРЕПОРТАЖ
"Одноголосним рішенням кліриків, ченців та черниць, котрі брали участь у єпархіальних зборах, вирішено висловити підтримку Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію. Також Волинська єпархія УПЦ висловлює вірність канонічній Українській Православній Церкві, у межах котрої діє та розвивається з 1990 року", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Чорна сотня...
Не Українська православна церква, а Український екзархат Російської православної церкви, які разом з РПЦ пішли в розкол. Сектанти.
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