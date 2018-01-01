Радикальне оновлення в Instagram обурило користувачів





Про це повідомляє



Так, користувачі по всьому світу повідомляють, що додаток тільки що переключилася на нове функції, і що тепер вони переглядають пости так само, як історії в соцмережі, а не традиційними рухами вгору-вниз.



Схоже, ця функція є спробою імітувати успіх Instagram-історій, пише видання. Як уточнюється, історії Instagram стали удвічі популярнішими, ніж у конкурента соцмережі Snapchat.



Повідомлення, що інформує користувачів про зміну, з'являється в додатку.



"Представляємо новий спосіб переміщення по постам. Натискайте на пости, так само, як ви переглядаєте історії", – сказано в повідомленні.



Оновлення запрацювало одночасно для величезного числа користувачів Instagram в четвер у другій половині дня. Воно було зустрінуте з майже одностайним обуренням мільйонів користувачів, зазначає видання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Соціальна мережа Instagram змінила спосіб, яким користувачі прокручують свої канали: тепер це робиться з боку в бік, а не вгору і вниз.Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.Так, користувачі по всьому світу повідомляють, що додаток тільки що переключилася на нове функції, і що тепер вони переглядають пости так само, як історії в соцмережі, а не традиційними рухами вгору-вниз.Схоже, ця функція є спробою імітувати успіх Instagram-історій, пише видання. Як уточнюється, історії Instagram стали удвічі популярнішими, ніж у конкурента соцмережі Snapchat.Повідомлення, що інформує користувачів про зміну, з'являється в додатку."Представляємо новий спосіб переміщення по постам. Натискайте на пости, так само, як ви переглядаєте історії", – сказано в повідомленні.Оновлення запрацювало одночасно для величезного числа користувачів Instagram в четвер у другій половині дня. Воно було зустрінуте з майже одностайним обуренням мільйонів користувачів, зазначає видання.

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