Радикальне оновлення в Instagram обурило користувачів
Сьогодні, 19:33
Соціальна мережа Instagram змінила спосіб, яким користувачі прокручують свої канали: тепер це робиться з боку в бік, а не вгору і вниз.
Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.
Так, користувачі по всьому світу повідомляють, що додаток тільки що переключилася на нове функції, і що тепер вони переглядають пости так само, як історії в соцмережі, а не традиційними рухами вгору-вниз.
Схоже, ця функція є спробою імітувати успіх Instagram-історій, пише видання. Як уточнюється, історії Instagram стали удвічі популярнішими, ніж у конкурента соцмережі Snapchat.
Повідомлення, що інформує користувачів про зміну, з'являється в додатку.
"Представляємо новий спосіб переміщення по постам. Натискайте на пости, так само, як ви переглядаєте історії", – сказано в повідомленні.
Оновлення запрацювало одночасно для величезного числа користувачів Instagram в четвер у другій половині дня. Воно було зустрінуте з майже одностайним обуренням мільйонів користувачів, зазначає видання.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.
Так, користувачі по всьому світу повідомляють, що додаток тільки що переключилася на нове функції, і що тепер вони переглядають пости так само, як історії в соцмережі, а не традиційними рухами вгору-вниз.
Схоже, ця функція є спробою імітувати успіх Instagram-історій, пише видання. Як уточнюється, історії Instagram стали удвічі популярнішими, ніж у конкурента соцмережі Snapchat.
Повідомлення, що інформує користувачів про зміну, з'являється в додатку.
"Представляємо новий спосіб переміщення по постам. Натискайте на пости, так само, як ви переглядаєте історії", – сказано в повідомленні.
Оновлення запрацювало одночасно для величезного числа користувачів Instagram в четвер у другій половині дня. Воно було зустрінуте з майже одностайним обуренням мільйонів користувачів, зазначає видання.
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