На Ковельській – аварія за участю маршрутки





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.



Дорожньо-транспортна пригода трапилася приблизно о 20:30 біля перехрестя вулиць Ковельської та Шевченка.



Тут зіткнулися маршрутка № 24 та автомобіль білого кольору.



На місці події працює патрульна поліція.



Подробиці аварії – згодом.

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