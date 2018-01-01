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На Ковельській – аварія за участю маршрутки

На Ковельській – аварія за участю маршрутки
У Луцьку на вулиці Ковельській увечері сьогодні, 27 грудня, трапилася автопригода за участю маршрутки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася приблизно о 20:30 біля перехрестя вулиць Ковельської та Шевченка.

Тут зіткнулися маршрутка № 24 та автомобіль білого кольору.

На місці події працює патрульна поліція.

Подробиці аварії – згодом.

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Теги: аварія, маршрутка, Ковельська
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