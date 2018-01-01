На Ковельській – аварія за участю маршрутки
Сьогодні, 21:08
У Луцьку на вулиці Ковельській увечері сьогодні, 27 грудня, трапилася автопригода за участю маршрутки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася приблизно о 20:30 біля перехрестя вулиць Ковельської та Шевченка.
Тут зіткнулися маршрутка № 24 та автомобіль білого кольору.
На місці події працює патрульна поліція.
Подробиці аварії – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася приблизно о 20:30 біля перехрестя вулиць Ковельської та Шевченка.
Тут зіткнулися маршрутка № 24 та автомобіль білого кольору.
На місці події працює патрульна поліція.
Подробиці аварії – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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