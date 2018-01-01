Двом луцьким гімназіям подарували інтерактивні панелі. ФОТО

Андрій Покровський та Громадянський Рух «СВІДОМІ» подарували мультиборди. Саме НВК «Гімназія №14» та гімназія № 18 стали переможницями ініційованого напередодні конкурсу «Битва за мультиборд!».



Так, вручення цінних (один мультиборд коштує більше 100 тисяч гривень - К.) та корисних подарунків відбулося 27 грудня, - пише



Варто зауважити, що депутат Луцькради Андрій Покровський був ініціатором у забезпеченні мультибордами усіх шкіл нашого міста.



Однак міська влада не підтримала ініціативу. Натомість депутат не відступив від ідеї і власними силами прагне залучати передові технології, аби дітям було зручніше засвоювати отриману інформацію в закладах освіти.





Зі слів координаторки Соціальної програми Громадянського Руху «СВІДОМІ» Христини Назар, інтерактивні дошки - це підхід до навчання 21 століття. І після їх вручення для вчителів проведуть спеціальні навчання, де вони зможуть дізнатися усі тонкощі роботи із сучасним пристроєм.



«Мені здається, що мультиборд як приз за успішність у навчанні, це найкращий подарунок, який в майбутньому допоможе учням ще якісніше засвоювати знання, аби згодом їх використовувати у практиці.



Взагалі конкурс «Битва за мультиборд!» виник досить спонтанно, він чимало разів трансформувався, адже, як виявилося, однаково оцінити всі школи нашого міста дуже складно, бо кожна має свою спеціалізацію, особливості наповнення та багато інших аспектів.



Та ми вирішили стартувати і розпочати з успішності. Тому, враховувалися результати міського етапу всеукраїнських олімпіад.



За підсумками усіх предметів із відносно невеликими відривами лідирували 14 та 18 гімназії.



Усією командою Громадянського Руху «СВІДОМІ» ми радіємо за переможців та сподіваємося, що ці інтерактивні панелі стануть незамінним помічником в навчальному процесі!», – зауважила координатор Соціальної програми Христина Назар.





А й справді, мультиборд значно покращує ефективність навчання, адже заняття з ним поєднують кілька видів пам’яті: візуальну, аудіальну, емоційну і тактильну. Навчання із допомогою цих пристроїв приносить задоволення як учням молодших класів, так і старшокласникам. Це вже майже рік відчувають на собі вихованці Луцької школи №1, які із захопленням поринають в усі тонкощі навчального процесу, використовуючи подаровану Андрієм Покровським інтерактивну дошку.





Особливістю і перевагою смарт-дошки є її велика поверхня, яка розпізнає дотики. Тож використовуючи великі, живі зображення, учні можуть фізично взаємодіяти з матеріалом, пересуваючи пальцями рук цифри, слова чи моделі деталей, занурюватися у вивчення організмів, слухати реальні звуки під час тих чи тих явищ, поєднувати елементи та молекули. І це ще не повний спектр можливостей, які дозволяє виконувати інтерактивна панель.



Представник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Худоба звернувся із найкращими побажаннями до вчителів та учнів гімназії №18 та побажав подальших звершень.





«Я хочу від імені вашого випускника та сьогоднішнього іменинника Андрія Покровського подарувати цей мультиборд, який, я сподіваюся, у подальшому полегшить навчання та дасть гарні результати у вашій нелегкій праці», – лаконічно звернувся представник громадської організації.



Натомість директор гімназії Сергій Скороход зауважив, що для них було несподіванкою, що заклад став власником такого корисного інструменту для навчання.





«Сучасна школа України має йти в ногу з цивілізацією і використовувати всі новинки, які є. Нам дуже приємно, що сьогодні ми отримали такий засіб за наше визнання. Я думаю, що ми будемо творчо використовувати його в роботі. І, гадаю, вже з нового семестру активно почнемо впроваджувати мультиборд у освітній процес», – запевнив директор гімназії.







За презентацією інтерактивної дошки з особливою цікавістю спостерігали учні 8 класу. І опісля демонстрації протиударних властивостей мультиборду, учні на сто відсотків були впевнені в його стійкості.





«Я вважаю, що такий пристрій потрібен школі. Це допоможе нам більше пізнавати предмети і спростить навчання. Презентація мені дуже сподобалася. Дуже круто, що можна самостійно зближувати зображення і воно виглядає дуже реалістично», – поділилася враженнями восьмикласниця Марія.



Співзасновник Громадянського Руху Михайло Наход також привітав гімназистів та викладацький склад НВК №14 із новим та сучасним здобутком, який допоможе у навчанні.





«Знаю, що все нове часто лякає людей. Але хочу побажати вам, щоб ці інновації, які ви отримуєте, ви змогли легко осягнути, аби вони спростили роботу, а діти з більшою насолодою опановували знання. Нехай в майбутньому у вашій школі це був не єдиний сучасний прилад», – побажав Михайло Наход.













Опісля презентації інтерактивної дошки, як учні, так і вчителі власноруч випробовували функціональність пристрою, який стане незамінним атрибутом кожного уроку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двом луцьким гімназіям, які показали найкращі результати на міських олімпіадах, депутат Луцької міської радита Громадянський Рух «СВІДОМІ» подарували мультиборди. Саме НВК «Гімназія №14» та гімназія № 18 стали переможницями ініційованого напередодні конкурсу «Битва за мультиборд!».Так, вручення цінних (один мультиборд коштує більше 100 тисяч гривень - К.) та корисних подарунків відбулося 27 грудня, - пише "Конкурент" Варто зауважити, що депутат Луцькради Андрій Покровський був ініціатором у забезпеченні мультибордами усіх шкіл нашого міста.Однак міська влада не підтримала ініціативу. Натомість депутат не відступив від ідеї і власними силами прагне залучати передові технології, аби дітям було зручніше засвоювати отриману інформацію в закладах освіти.Зі слів координаторки Соціальної програми Громадянського Руху «СВІДОМІ», інтерактивні дошки - це підхід до навчання 21 століття. І після їх вручення для вчителів проведуть спеціальні навчання, де вони зможуть дізнатися усі тонкощі роботи із сучасним пристроєм.«Мені здається, що мультиборд як приз за успішність у навчанні, це найкращий подарунок, який в майбутньому допоможе учням ще якісніше засвоювати знання, аби згодом їх використовувати у практиці.Взагалі конкурс «Битва за мультиборд!» виник досить спонтанно, він чимало разів трансформувався, адже, як виявилося, однаково оцінити всі школи нашого міста дуже складно, бо кожна має свою спеціалізацію, особливості наповнення та багато інших аспектів.Та ми вирішили стартувати і розпочати з успішності. Тому, враховувалися результати міського етапу всеукраїнських олімпіад.За підсумками усіх предметів із відносно невеликими відривами лідирували 14 та 18 гімназії.Усією командою Громадянського Руху «СВІДОМІ» ми радіємо за переможців та сподіваємося, що ці інтерактивні панелі стануть незамінним помічником в навчальному процесі!», – зауважила координатор Соціальної програми Христина Назар.А й справді, мультиборд значно покращує ефективність навчання, адже заняття з ним поєднують кілька видів пам’яті: візуальну, аудіальну, емоційну і тактильну. Навчання із допомогою цих пристроїв приносить задоволення як учням молодших класів, так і старшокласникам. Це вже майже рік відчувають на собі вихованці Луцької школи №1, які із захопленням поринають в усі тонкощі навчального процесу, використовуючи подаровану Андрієм Покровським інтерактивну дошку.Особливістю і перевагою смарт-дошки є її велика поверхня, яка розпізнає дотики. Тож використовуючи великі, живі зображення, учні можуть фізично взаємодіяти з матеріалом, пересуваючи пальцями рук цифри, слова чи моделі деталей, занурюватися у вивчення організмів, слухати реальні звуки під час тих чи тих явищ, поєднувати елементи та молекули. І це ще не повний спектр можливостей, які дозволяє виконувати інтерактивна панель.Представник Громадянського Руху «СВІДОМІ»звернувся із найкращими побажаннями до вчителів та учнів гімназії №18 та побажав подальших звершень.«Я хочу від імені вашого випускника та сьогоднішнього іменинника Андрія Покровського подарувати цей мультиборд, який, я сподіваюся, у подальшому полегшить навчання та дасть гарні результати у вашій нелегкій праці», – лаконічно звернувся представник громадської організації.Натомість директор гімназіїзауважив, що для них було несподіванкою, що заклад став власником такого корисного інструменту для навчання.«Сучасна школа України має йти в ногу з цивілізацією і використовувати всі новинки, які є. Нам дуже приємно, що сьогодні ми отримали такий засіб за наше визнання. Я думаю, що ми будемо творчо використовувати його в роботі. І, гадаю, вже з нового семестру активно почнемо впроваджувати мультиборд у освітній процес», – запевнив директор гімназії.За презентацією інтерактивної дошки з особливою цікавістю спостерігали учні 8 класу. І опісля демонстрації протиударних властивостей мультиборду, учні на сто відсотків були впевнені в його стійкості.«Я вважаю, що такий пристрій потрібен школі. Це допоможе нам більше пізнавати предмети і спростить навчання. Презентація мені дуже сподобалася. Дуже круто, що можна самостійно зближувати зображення і воно виглядає дуже реалістично», – поділилася враженнями восьмикласницяСпівзасновник Громадянського Рухутакож привітав гімназистів та викладацький склад НВК №14 із новим та сучасним здобутком, який допоможе у навчанні.«Знаю, що все нове часто лякає людей. Але хочу побажати вам, щоб ці інновації, які ви отримуєте, ви змогли легко осягнути, аби вони спростили роботу, а діти з більшою насолодою опановували знання. Нехай в майбутньому у вашій школі це був не єдиний сучасний прилад», – побажав Михайло Наход.Опісля презентації інтерактивної дошки, як учні, так і вчителі власноруч випробовували функціональність пристрою, який стане незамінним атрибутом кожного уроку.

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