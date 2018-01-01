Наставник, друг та порадник: у луцьких школах працюватимуть офіцери поліції. ФОТО





У заході взяли участь заступник начальника УПП у Волинській області Дмитро Хмарук, інспектори патрульної поліції, представники управління освіти міської ради, - йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської обласі у



На початку Дмитро Хмарук розповів, що головне завдання шкільних офіцерів поліції – створення і підтримка безпечного середовища в навчальних закладах, спілкування з дітьми, участь у розв’язанні можливих конфліктних ситуацій.



Він наголосив, що патрульні вже третій рік відвідують школи, в тому числі, поза межами обласного центру, і учні радо реагують на це.



«А віднині за чотирма шкільними офіцерами, які отримали відповідні сертифікати, буде закріплено по кілька шкіл, і вони постійно перебуватимуть там, проводитимуть уроки, бесіди, зустрічі», - сказав заступник.



Шкільний офіцер поліції - це не просто поліцейський, це наставник, друг та порадник.



Це добре засвоїли учні 2Б класу цієї гімназії, адже саме з ними провели показовий урок сьогодні шкільні офіцери. Урок складався з демонстрації профілактичних слайдів, запитань та відповідей і грунтувався на максимальній інтерактивності, залученні учнів у процес.



Діти охоче відповідали на запитання, пропонували варіанти вирішення проблем, ділились досвідом. Тепер про правила дорожнього руху, особисту безпеку та поведінку під час зимових канікул вони знають усе.



Інспектори впевнені, що, спілкуючись з дітьми, вони зможуть здійснювати ефективну профілактику порушень, аби ті завжди пам’ятали про Закон та наслідки необдуманих дій.



Методист управління освіти Оксана Матвійчук подякувала патрульним поліцейським за чудово проведений урок.



«Впевнена, що кожна школа чекатиме вас. Адже до поліцейських можна звертатись не лише тоді, коли щось сталось, а й просто порадитись, поспілкуватись, поділитись проблемою. Так зміцнюватиметься довіра між поліцією та молодшим поколінням, і якщо діти виростатимуть свідомими, то в майбутньому ми матимемо менше порушників», - сказала Оксана Матвійчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 27 грудня, у Гімназії №4 м. Луцька презентували проект «Шкільний офіцер поліції».У заході взяли участь заступник начальника УПП у Волинській області, інспектори патрульної поліції, представники управління освіти міської ради, - йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської обласі у facebook На початку Дмитро Хмарук розповів, що головне завдання шкільних офіцерів поліції – створення і підтримка безпечного середовища в навчальних закладах, спілкування з дітьми, участь у розв’язанні можливих конфліктних ситуацій.Він наголосив, що патрульні вже третій рік відвідують школи, в тому числі, поза межами обласного центру, і учні радо реагують на це.«А віднині за чотирма шкільними офіцерами, які отримали відповідні сертифікати, буде закріплено по кілька шкіл, і вони постійно перебуватимуть там, проводитимуть уроки, бесіди, зустрічі», - сказав заступник.Шкільний офіцер поліції - це не просто поліцейський, це наставник, друг та порадник.Це добре засвоїли учні 2Б класу цієї гімназії, адже саме з ними провели показовий урок сьогодні шкільні офіцери. Урок складався з демонстрації профілактичних слайдів, запитань та відповідей і грунтувався на максимальній інтерактивності, залученні учнів у процес.Діти охоче відповідали на запитання, пропонували варіанти вирішення проблем, ділились досвідом. Тепер про правила дорожнього руху, особисту безпеку та поведінку під час зимових канікул вони знають усе.Інспектори впевнені, що, спілкуючись з дітьми, вони зможуть здійснювати ефективну профілактику порушень, аби ті завжди пам’ятали про Закон та наслідки необдуманих дій.Методист управління освітиподякувала патрульним поліцейським за чудово проведений урок.«Впевнена, що кожна школа чекатиме вас. Адже до поліцейських можна звертатись не лише тоді, коли щось сталось, а й просто порадитись, поспілкуватись, поділитись проблемою. Так зміцнюватиметься довіра між поліцією та молодшим поколінням, і якщо діти виростатимуть свідомими, то в майбутньому ми матимемо менше порушників», - сказала Оксана Матвійчук.

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