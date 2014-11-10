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На Волині військовослужбовців відзначили грошовими нагородами

На Волині військовослужбовців відзначили грошовими нагородами
Сьогодні другу річницю від часу заснування відзначають у зенітно-ракетному полку, що дисклокується на території Володимира-Волинського.

На урочистому святі побував секретар міської ради, заступник міського голови Олег Свідерський, який вручив подяки міського голови та грошові нагороди кращим військовослужбовцям частини. Про це повідомили на сайті Володимир-Волинської міськради.

Бажаємо вам всім залишатися сміливими і вмілими, в будь-якій ситуації проявляти себе відважними і спритними. Поваги від побратимів, а в колі близьких будьте коханими і дорогими. Удачі, непереможного геройства і бравих успіхів!

Захід відбувався скромно, адже в умовах неоголошеної війни пишному святкуванню не місце та й не час. Пісенні привітання справжнім захисникам України подарували творчі колективи культурно-мистецьких установ міста і району.

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Теги: військовослужбовці, нагорода, гроші
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