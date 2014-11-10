На Волині військовослужбовців відзначили грошовими нагородами
Сьогодні, 22:47
Сьогодні другу річницю від часу заснування відзначають у зенітно-ракетному полку, що дисклокується на території Володимира-Волинського.
На урочистому святі побував секретар міської ради, заступник міського голови Олег Свідерський, який вручив подяки міського голови та грошові нагороди кращим військовослужбовцям частини. Про це повідомили на сайті Володимир-Волинської міськради.
Бажаємо вам всім залишатися сміливими і вмілими, в будь-якій ситуації проявляти себе відважними і спритними. Поваги від побратимів, а в колі близьких будьте коханими і дорогими. Удачі, непереможного геройства і бравих успіхів!
Захід відбувався скромно, адже в умовах неоголошеної війни пишному святкуванню не місце та й не час. Пісенні привітання справжнім захисникам України подарували творчі колективи культурно-мистецьких установ міста і району.
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На урочистому святі побував секретар міської ради, заступник міського голови Олег Свідерський, який вручив подяки міського голови та грошові нагороди кращим військовослужбовцям частини. Про це повідомили на сайті Володимир-Волинської міськради.
Бажаємо вам всім залишатися сміливими і вмілими, в будь-якій ситуації проявляти себе відважними і спритними. Поваги від побратимів, а в колі близьких будьте коханими і дорогими. Удачі, непереможного геройства і бравих успіхів!
Захід відбувався скромно, адже в умовах неоголошеної війни пишному святкуванню не місце та й не час. Пісенні привітання справжнім захисникам України подарували творчі колективи культурно-мистецьких установ міста і району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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