На Волині військовослужбовців відзначили грошовими нагородами





На урочистому святі побував секретар міської ради, заступник міського голови Олег Свідерський, який вручив подяки міського голови та грошові нагороди кращим військовослужбовцям частини. Про це повідомили на



Бажаємо вам всім залишатися сміливими і вмілими, в будь-якій ситуації проявляти себе відважними і спритними. Поваги від побратимів, а в колі близьких будьте коханими і дорогими. Удачі, непереможного геройства і бравих успіхів!



Захід відбувався скромно, адже в умовах неоголошеної війни пишному святкуванню не місце та й не час. Пісенні привітання справжнім захисникам України подарували творчі колективи культурно-мистецьких установ міста і району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні другу річницю від часу заснування відзначають у зенітно-ракетному полку, що дисклокується на території Володимира-Волинського.На урочистому святі побував секретар міської ради, заступник міського голови, який вручив подяки міського голови та грошові нагороди кращим військовослужбовцям частини. Про це повідомили на сайті Володимир-Волинської міськради.Бажаємо вам всім залишатися сміливими і вмілими, в будь-якій ситуації проявляти себе відважними і спритними. Поваги від побратимів, а в колі близьких будьте коханими і дорогими. Удачі, непереможного геройства і бравих успіхів!Захід відбувався скромно, адже в умовах неоголошеної війни пишному святкуванню не місце та й не час. Пісенні привітання справжнім захисникам України подарували творчі колективи культурно-мистецьких установ міста і району.

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