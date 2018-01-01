Найкращі медики міста на Волині отримають премії від міськради
Сьогодні, 06:31
На сесії Ковельської міськради затвердили положення про міську премію для медичних працівників.
Про це повідомили на сайті Ковельради.
Переможців будуть визначати у п’яти номінаціях – “Кращий лікар хірургічного профілю”, “Кращий лікар терапевтичного профілю”, “Кращий лікар діагностичних служб”, “Кращий лікар загальної практики сімейної медицини”, “Кращий молодший спеціаліст з медичною освітою”.
Конкурс проводитимуть з метою підвищення авторитету та поваги до професії, рівня мотивації праці, створення здорової конкуренції, заохочення медичних працівників до творчої праці.
Вручатиметься винагорода під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника. Премію у кожній номінації будуть виплачувати у розмірі п’яти мінімальних зарплат.
Кандидатури визначатиме трудовий колектив, а усіма питаннями займатиметься організаційний комітет.
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Про це повідомили на сайті Ковельради.
Переможців будуть визначати у п’яти номінаціях – “Кращий лікар хірургічного профілю”, “Кращий лікар терапевтичного профілю”, “Кращий лікар діагностичних служб”, “Кращий лікар загальної практики сімейної медицини”, “Кращий молодший спеціаліст з медичною освітою”.
Конкурс проводитимуть з метою підвищення авторитету та поваги до професії, рівня мотивації праці, створення здорової конкуренції, заохочення медичних працівників до творчої праці.
Вручатиметься винагорода під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника. Премію у кожній номінації будуть виплачувати у розмірі п’яти мінімальних зарплат.
Кандидатури визначатиме трудовий колектив, а усіма питаннями займатиметься організаційний комітет.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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