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Найкращі медики міста на Волині отримають премії від міськради

Найкращі медики міста на Волині отримають премії від міськради
На сесії Ковельської міськради затвердили положення про міську премію для медичних працівників.

Про це повідомили на сайті Ковельради.

Переможців будуть визначати у п’яти номінаціях – “Кращий лікар хірургічного профілю”, “Кращий лікар терапевтичного профілю”, “Кращий лікар діагностичних служб”, “Кращий лікар загальної практики сімейної медицини”, “Кращий молодший спеціаліст з медичною освітою”.

Конкурс проводитимуть з метою підвищення авторитету та поваги до професії, рівня мотивації праці, створення здорової конкуренції, заохочення медичних працівників до творчої праці.

Вручатиметься винагорода під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника. Премію у кожній номінації будуть виплачувати у розмірі п’яти мінімальних зарплат.

Кандидатури визначатиме трудовий колектив, а усіма питаннями займатиметься організаційний комітет.

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Теги: медик, Ковель, премія
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