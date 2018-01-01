Найкращі медики міста на Волині отримають премії від міськради





Про це повідомили на



Переможців будуть визначати у п’яти номінаціях – “Кращий лікар хірургічного профілю”, “Кращий лікар терапевтичного профілю”, “Кращий лікар діагностичних служб”, “Кращий лікар загальної практики сімейної медицини”, “Кращий молодший спеціаліст з медичною освітою”.



Конкурс проводитимуть з метою підвищення авторитету та поваги до професії, рівня мотивації праці, створення здорової конкуренції, заохочення медичних працівників до творчої праці.



Вручатиметься винагорода під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника. Премію у кожній номінації будуть виплачувати у розмірі п’яти мінімальних зарплат.



Кандидатури визначатиме трудовий колектив, а усіма питаннями займатиметься організаційний комітет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сесії Ковельської міськради затвердили положення про міську премію для медичних працівників.Про це повідомили на сайті Ковельради.Переможців будуть визначати у п’яти номінаціях – “Кращий лікар хірургічного профілю”, “Кращий лікар терапевтичного профілю”, “Кращий лікар діагностичних служб”, “Кращий лікар загальної практики сімейної медицини”, “Кращий молодший спеціаліст з медичною освітою”.Конкурс проводитимуть з метою підвищення авторитету та поваги до професії, рівня мотивації праці, створення здорової конкуренції, заохочення медичних працівників до творчої праці.Вручатиметься винагорода під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника. Премію у кожній номінації будуть виплачувати у розмірі п’яти мінімальних зарплат.Кандидатури визначатиме трудовий колектив, а усіма питаннями займатиметься організаційний комітет.

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