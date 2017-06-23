У Луцьку повторно оголосять конкурс на гімн міста

Юрій Войнаровський, співачка Галина Конах, поетеса, член НСПУ Ольга Ляснюк, хоровий диригент, керівник камерного хору «Оранта» Василь Мойсіюк, композитор Віктор Тиможинський.



Про це йдеться на



За результатами обговорення визначено твір, який набрав найбільшу кількість балів за підсумками двох етапів. Однак, пропозицію рекомендувати твір на розгляд сесії Луцької міської ради члени комісії не підтримали, зазначивши, що робота потребує доопрацювання.



Підсумовуючи засідання, директор департаменту культури Тетяна Гнатів висловила вдячність усім учасникам конкурсу, звернула увагу на високий професійний рівень експертної комісії і зауважила, що згідно з положенням про проведення конкурсу на визначення гімну міста Луцька, черговий конкурс буде оголошено повторно.



Довідка:



Конкурс на визначення гімну міста Луцька проводився на підставі розпорядження міського голови від 04.07.2018 №298 «Про проведення повторного конкурсу на визначення гімну міста Луцька».



До участі у конкурсі надійшло 17 творів.



Конкурсні роботи оцінювалися у два етапи. Після першого відбору до громадського голосування конкурсна комісія допустила 9 творів.



Згідно з експертною оцінкою та онлайн-голосуванням найбільшу кількість балів набрали композиції «Дзвони Луцька» (сл. Г. Даниленко, муз. О. Онишко) 100 балів (по 50 балів відповідно), «Величний Луцьк» (сл. і муз. К. Мороз) 71 бал ( 44,97 та 26,03 відповідно), «Луцький марш» (сл. І. Корсак, муз. О. Синютін) 62,9 бала (41,86 та 21,07 відповідно).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Твори, що надійшли на конкурс, прослухали та обговорили члени конкурсної комісії – директор КЗ «Палац культури міста Луцька», співачка, поетеса, член НСПУ, хоровий диригент, керівник камерного хору «Оранта», композиторПро це йдеться на сайті Луцької міської ради.За результатами обговорення визначено твір, який набрав найбільшу кількість балів за підсумками двох етапів. Однак, пропозицію рекомендувати твір на розгляд сесії Луцької міської ради члени комісії не підтримали, зазначивши, що робота потребує доопрацювання.Підсумовуючи засідання, директор департаменту культуривисловила вдячність усім учасникам конкурсу, звернула увагу на високий професійний рівень експертної комісії і зауважила, що згідно з положенням про проведення конкурсу на визначення гімну міста Луцька, черговий конкурс буде оголошено повторно.Конкурс на визначення гімну міста Луцька проводився на підставі розпорядження міського голови від 04.07.2018 №298 «Про проведення повторного конкурсу на визначення гімну міста Луцька».До участі у конкурсі надійшло 17 творів.Конкурсні роботи оцінювалися у два етапи. Після першого відбору до громадського голосування конкурсна комісія допустила 9 творів.Згідно з експертною оцінкою та онлайн-голосуванням найбільшу кількість балів набрали композиції «Дзвони Луцька» (сл. Г. Даниленко, муз. О. Онишко) 100 балів (по 50 балів відповідно), «Величний Луцьк» (сл. і муз. К. Мороз) 71 бал ( 44,97 та 26,03 відповідно), «Луцький марш» (сл. І. Корсак, муз. О. Синютін) 62,9 бала (41,86 та 21,07 відповідно).

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