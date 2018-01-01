28 грудня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження святкує заступник голови Волинської облдержадміністрації Денис П'ятигорець (на фото).
Інформаційное агентство ВолиньPost вітає його зі святом та бажає ніколи не хворіти, не старіти душею, кохати і бути коханим та досягати неймовірних професійних успіхів.
Також особисте свято відзначають лідер гурту «Фіолет» Сергій «Колос» Мартинюк та директор Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Наталія Чорна.
На Волині 28 грудня 1976 року була введена в дію перша черга Нововолинського заводу спеціального технологічного обладнання.
28 грудня 1983 року здобув офіційний статус Шацький державний природний національний парк.
28 грудня 1994 року газету «Молода Волинь» перейменували у «Віче».
28 грудня 1995 року ЛуАЗ перетворили із державного підприємства на Відкрите акціонерне товариство «Луцький автомобільний завод».
28 грудня 2011 року загинув керівник прес-служби волинської міліції Олександр Гіль.
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Інформаційное агентство ВолиньPost вітає його зі святом та бажає ніколи не хворіти, не старіти душею, кохати і бути коханим та досягати неймовірних професійних успіхів.
Також особисте свято відзначають лідер гурту «Фіолет» Сергій «Колос» Мартинюк та директор Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Наталія Чорна.
На Волині 28 грудня 1976 року була введена в дію перша черга Нововолинського заводу спеціального технологічного обладнання.
28 грудня 1983 року здобув офіційний статус Шацький державний природний національний парк.
28 грудня 1994 року газету «Молода Волинь» перейменували у «Віче».
28 грудня 1995 року ЛуАЗ перетворили із державного підприємства на Відкрите акціонерне товариство «Луцький автомобільний завод».
28 грудня 2011 року загинув керівник прес-служби волинської міліції Олександр Гіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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