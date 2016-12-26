Гороскоп для всіх знаків зодіаку на січень 2019

Гороскоп на січень 2019 для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.Детальний гороскоп на січень склала астрологХороший час для початку творчої і ділової активності. Зараз ви впевнено і ефективно можете відстояти свою точку зору.У січні відбудеться творчий злет, з’являться бажання та сили діяти. Щедрість, життєрадісність, вміння заряджати інших енергією, оптимізмом – все це буде присутнє у цьому місяці.До того ж найскладніші й найболючіші питання вдасться вирішити легко. Від вас буде відчуватися впевненість, ви будете проявляти приголомшливу самовідданість справі, готовність до самопожертви.Проте є ризик підмочити свою репутацію, тому дотримуйтесь субординації і намагайтеся не вступати у конфлікти.Період витримки, спокою і концентрації. Відкладені на тривалий період справи у січні вдасться благополучно вирішити.Гарний час для планування довгострокових проектів на майбутнє. Можна очікувати заохочення від керівництва, підвищення, прояву симпатії з боку колег.Зараз саме час укладати угоди і договори, закладати фундамент на майбутнє.Серйозний випробувальний період. Існує ризик зазнати серйозних збитків, тому варто бути обережними і правильно розподіляти кошти. Не вступайте у сумнівні справи, особливо якщо вони здаються вам дуже вигідними.Зараз краще утриматися від проявів ділової активності і приділити увагу поточним питанням.Особливо несприятливо протікають справи за кордоном. Утримайтеся від нових контактів з іноземними партнерами, відкладіть поїздки і відрядження.Січень – період підвищеної конфліктності, розладу з оточуючими. Ваші дії можуть призвести до втрати хороших відносин зі співробітниками і керівництвом.Січень – місяць конфліктів. Постійні непорозуміння будуть загострювати обстановку і провокувати на непотрібні вчинки вас і інших людей. Тому зведіть до мінімуму можливість особистих зіткнень, протистояння з керівництвом і владою, офіційними організаціями.У січні не слід приймати важливих рішень!Через нервове напруження можливі різні порушення здоров’я, оскільки у стані невпевненості у собі можна легко припуститися помилки.Зведіть до мінімуму можливість особистих зіткнень, протистояння з керівництвом і владою, офіційними організаціями.Ймовірна підвищена конфліктність у родині і у стосунках з коханою людиною. Непорозуміння і навіть дрібні сварки здатні залишити глибокі рани у взаєминах.Сприятливий місяць, період прогресу в особистому житті і професійних справах. Ви отримаєте підтримку співробітників і компаньйонів, вдячність керівництва і високопоставлених осіб. Зростає ваш авторитет на роботі і підвищуються шанси на премію.Прекрасний період для самоосвіти, підвищення кваліфікації. Вдалий період для відряджень, відповідальних виступів, переговорів. Період супроводжується бадьорістю духу, підвищенням енергії і життєвих сил.Сприятливий період для вирішення особистих і сімейних питань. Приділяйте більше уваги дітям, розвивайте їх, допоможіть їм з освітою.Цей період прогресу у матеріальному плані. Хороший період для чиновників, службовців, політиків. Сприятливий місяць для початку або успішного закінчення юридичних справ, судового процесу.Вдалий час для побудови спільних планів і вирішення колективних завдань. Місяць сприятливий для втілення довгострокових планів, заручин і одруження.Сприятливий час для зміни місця роботи, тому сміливо йдіть на співбесіди, вам пощастить знайти роботу мрії.У січні Терези відчують приплив творчої сили, ви досягнете визнання і отримаєте заохочення. На вас чекає професійний або діловий підйом, є шанс отримати підвищення.Сприятливий період для грошових оборотів, продажу та покупок, фінансових угод, грошових інвестицій. Гарний час для покупки будинку, а також для укладення шлюбів.Сміливо займайтеся лекторською і видавничою діяльністю, укладайте угоди, підписуйте контракти.Збільшується життєва сила і працездатність. У вас з’являються нові ідеї для творчого самовираження, підвищується впевненість у собі.Вдалий період для вирішення важливих ділових питань. У вас з’явиться можливість просунутися по кар’єрних сходах, отримати премію, нагороду. Можливі невеликі відрядження для вирішення службових справ.Вдалий період для вирішення проблем в любовних і сімейних стосунках. Якщо докладете зусиль, вам вдасться значно гармонізувати цю сферу.Січень для Стрільців – період злету. Підприємницькі починання будуть успішними, всі справи будуть вдаватися легко, а переговори мати успішний результат.Прекрасний час для відкриття власної справи, оскільки зараз сприятливо вкладати гроші, здійснювати покупки або продаж товарів у великих розмірах.У коханні Стрільцям теж пощастить. У цей період всі стосунки, які вам вдасться зав’язати матимуть міцний і стабільний зв’язок у майбутньому.Січень для Козерогів – час відпочинку, розваг. Однак зростає творчий підйом, оптимізм і життєдіяльність, що допоможе і для вирішення справ у цей період.Місяць сприятливий для початку нових проектів, а також для досягнення більш високого суспільного становища. У житті відбуваються важливі зміни.З негативних аспектів цього періоду – підвищена конфліктність і прагнення до лідерства. Це може завадити при обговоренні проектів, укладення угод і договорів.Протягом січня зростає життєва сила, опірність різним захворюванням. Легше будуть долатися перешкоди, у багатьох аспектах намітиться просування.Хороший період для укладення угод, відкриття нового підприємства або реорганізації виробництва. Використайте цей час для планування, нарад, відповідальних виступів. Фінансові операції будуть доведені до успішного завершення.Негативний аспект січня проявиться у підвищеній конфліктності. Ваші необдумані дії можуть завдати шкоди близьким. Тому сто разів подумайте перш ніж сказати або зробити.Цей період найбільш благополучний для ділових переговорів, підписання угод і для творчості. Вам вдасться ефектно висловити ваші ідеї, ввести на роботі деякі нововведення.Продуктивний обмін думками, виступи, конференції. Хороший період для початку службових і творчих відряджень, укладення угод, підписання контрактів і інших важливих паперів.Робота з документами, можливо, принесе клопоти, але завершиться вдало. З’являться нові ділові зв’язки, корисні знайомства, підвищиться контактність, рухливість.Січень – сприятливий період для переїзду, перестановки меблів.