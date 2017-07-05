У 2019 році субсидії видаватимуть у грошовій формі





Рішення було прийнято під час засідання Кабміну 27 грудня, повідомляє



“Сьогодні ми маємо зробити ще один важливий крок – перейти від надання житлових субсидій підприємствам до виплати їх безпосередньо громадянам у грошовій формі”, – розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.



Передбачено, що з 1 січня 2019 року в грошовій формі надаватимуться субсидії тим домогосподарствам, які вперше звернуться за її отриманням.



Домогосподарства, яким субсидія призначена в поточному році, продовжуватимуть отримувати її до закінчення опалювального періоду згідно з діючим сьогодні порядком.



З травня 2019 року субсидії надаватимуться в грошовій формі всім домогосподарствам, які їх отримували в опалювальний сезон, також почнуть надаватися в грошовій формі пільги на оплату житлово-комунальних послуг.



“Починаючи з жовтня 2019 грошова форма охопить всіх отримувачів пільг та житлових субсидій. Етапність дозволить відпрацювати механізм на невеликій кількості отримувачів”, – відзначив Рева.



Він також додав, що важливим є те, щоб отримані громадянами кошти, були спрямовані саме на оплату цих послуг. Це буде контролюватися банком. Якщо ж сім’я заощаджувала, залишок коштів на рахунку можна буде витратити на власний розсуд.



Сума субсидії буде надходити на персональний рахунок одержувача в банківській установі. При цьому фінансування буде проводитись на центральному рівні, що змінить механізм фінансування та прискорить надходження коштів.



“Розмір допомоги і надалі залежатиме лише від двох факторів: від розміру витрат на житлово-комунальні послуги та від доходів громадян. Змінюється лише алгоритм її виплати”, – підкреслив міністр.



Він нагадав, що адміністрування механізму здійснюватиме Ощадбанк.



За словами Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубова, введення нових правил дозволить: забезпечити цільове використання бюджетних коштів, стимулює отримувачів до економного споживання, розпочати новий етап реформування субсидій, забезпечити адресність соціальної державної допомоги, принцип соціальної справедливості.



Зубко також додав, що нова система розблоковує питання енергоефективності.



Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до програми призначення субсидій: розраховувати на субсидію не зможуть ті, хто приховує статки, має великі будинки чи квартири, або має тіньову зайнятість.



Для оформлення субсидії потрібні тільки заява і декларація про доходи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін змінив систему монетизації субсидій з 1 січня 2019. З нового року в грошовій формі надаватимуться субсидії тим домогосподарствам, які вперше звернуться за її отриманням.Рішення було прийнято під час засідання Кабміну 27 грудня, повідомляє Економічна правда “Сьогодні ми маємо зробити ще один важливий крок – перейти від надання житлових субсидій підприємствам до виплати їх безпосередньо громадянам у грошовій формі”, – розповів міністр соціальної політикиПередбачено, що з 1 січня 2019 року в грошовій формі надаватимуться субсидії тим домогосподарствам, які вперше звернуться за її отриманням.Домогосподарства, яким субсидія призначена в поточному році, продовжуватимуть отримувати її до закінчення опалювального періоду згідно з діючим сьогодні порядком.З травня 2019 року субсидії надаватимуться в грошовій формі всім домогосподарствам, які їх отримували в опалювальний сезон, також почнуть надаватися в грошовій формі пільги на оплату житлово-комунальних послуг.“Починаючи з жовтня 2019 грошова форма охопить всіх отримувачів пільг та житлових субсидій. Етапність дозволить відпрацювати механізм на невеликій кількості отримувачів”, – відзначив Рева.Він також додав, що важливим є те, щоб отримані громадянами кошти, були спрямовані саме на оплату цих послуг. Це буде контролюватися банком. Якщо ж сім’я заощаджувала, залишок коштів на рахунку можна буде витратити на власний розсуд.Сума субсидії буде надходити на персональний рахунок одержувача в банківській установі. При цьому фінансування буде проводитись на центральному рівні, що змінить механізм фінансування та прискорить надходження коштів.“Розмір допомоги і надалі залежатиме лише від двох факторів: від розміру витрат на житлово-комунальні послуги та від доходів громадян. Змінюється лише алгоритм її виплати”, – підкреслив міністр.Він нагадав, що адміністрування механізму здійснюватиме Ощадбанк.За словами Міністра економічного розвитку і торгівлі, введення нових правил дозволить: забезпечити цільове використання бюджетних коштів, стимулює отримувачів до економного споживання, розпочати новий етап реформування субсидій, забезпечити адресність соціальної державної допомоги, принцип соціальної справедливості.Зубко також додав, що нова система розблоковує питання енергоефективності.Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до програми призначення субсидій: розраховувати на субсидію не зможуть ті, хто приховує статки, має великі будинки чи квартири, або має тіньову зайнятість.Для оформлення субсидії потрібні тільки заява і декларація про доходи.

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