Волинян просять допомогти зібрати кошти на лікування волонтера

Валерія Курстака. Чоловікові зробили важку операцію.



Про це на своїй сторінці у мережі Ольга Курстак.



«Сьогодні в мого таточка, найкращого у світі Валерія Курстака день народження. Він волонтер, офіцер і просто найкращий чоловік. Тато зараз проходить реабілітацію. Він переніс важку операцію. Тому, усі хто хоче привітати тата, направляйте свої привітання сюди: 5168 7427 2273 4112 Протасова (Курстак) Ольга Валеріївна, дочка.

Ми вам дуже вдячні», – йдеться у повідомленні.

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