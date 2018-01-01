Волинян просять допомогти зібрати кошти на лікування волонтера
Сьогодні, 08:10
На Волині збирають кошти на лікування волонтера Валерія Курстака. Чоловікові зробили важку операцію.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомляє його дочка Ольга Курстак.
«Сьогодні в мого таточка, найкращого у світі Валерія Курстака день народження. Він волонтер, офіцер і просто найкращий чоловік. Тато зараз проходить реабілітацію. Він переніс важку операцію. Тому, усі хто хоче привітати тата, направляйте свої привітання сюди: 5168 7427 2273 4112 Протасова (Курстак) Ольга Валеріївна, дочка.
Ми вам дуже вдячні», – йдеться у повідомленні.
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Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомляє його дочка Ольга Курстак.
«Сьогодні в мого таточка, найкращого у світі Валерія Курстака день народження. Він волонтер, офіцер і просто найкращий чоловік. Тато зараз проходить реабілітацію. Він переніс важку операцію. Тому, усі хто хоче привітати тата, направляйте свої привітання сюди: 5168 7427 2273 4112 Протасова (Курстак) Ольга Валеріївна, дочка.
Ми вам дуже вдячні», – йдеться у повідомленні.
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