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Волинян просять допомогти зібрати кошти на лікування волонтера

Волинян просять допомогти зібрати кошти на лікування волонтера
На Волині збирають кошти на лікування волонтера Валерія Курстака. Чоловікові зробили важку операцію.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомляє його дочка Ольга Курстак.

«Сьогодні в мого таточка, найкращого у світі Валерія Курстака день народження. Він волонтер, офіцер і просто найкращий чоловік. Тато зараз проходить реабілітацію. Він переніс важку операцію. Тому, усі хто хоче привітати тата, направляйте свої привітання сюди: 5168 7427 2273 4112 Протасова (Курстак) Ольга Валеріївна, дочка.
Ми вам дуже вдячні», – йдеться у повідомленні.

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Теги: Валерій Курстак, допомога, лікування
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