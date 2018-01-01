Лучанин зі студентами піснею привітав Вселенського патріарха Варфоломія. ВІДЕО
Сьогодні, 08:31
Вселенський патріарх запросив українців Василя Пруса зі Львова, Петра Кримуса з Луцька та Святослава Рудя з Дніпра залишитися у ці дні в Халкінській богословській школі та відсвяткувати Різдво разом.
Про це пише ТСН.
Вселенський патріарх запросив українців Василя Пруса зі Львова, Петра Кримуса з Луцька та Святослава Рудя з Дніпра залишитися у ці дні в Халкінській богословській школі та відсвяткувати Різдво разом.
Студенти підготували для очільника Константинополя пісню, яку заспівали під час святкових урочистостей.
Троє українських студентів, які навчаються в університеті Арістотеля у Салоніках, на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія завітали до нього у гості. Напередодні Різдва вони заспівали для нього душевну пісню.
Троє хлопців вперше завітали у гості до патріарха ще у січні поточного року і вирішили залишатись з ним на зв'язку, доки не завершать навчання.
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Про це пише ТСН.
Вселенський патріарх запросив українців Василя Пруса зі Львова, Петра Кримуса з Луцька та Святослава Рудя з Дніпра залишитися у ці дні в Халкінській богословській школі та відсвяткувати Різдво разом.
Студенти підготували для очільника Константинополя пісню, яку заспівали під час святкових урочистостей.
Троє українських студентів, які навчаються в університеті Арістотеля у Салоніках, на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія завітали до нього у гості. Напередодні Різдва вони заспівали для нього душевну пісню.
Троє хлопців вперше завітали у гості до патріарха ще у січні поточного року і вирішили залишатись з ним на зв'язку, доки не завершать навчання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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