Лучанин зі студентами піснею привітав Вселенського патріарха Варфоломія. ВІДЕО

Василя Пруса зі Львова, Петра Кримуса з Луцька та Святослава Рудя з Дніпра залишитися у ці дні в Халкінській богословській школі та відсвяткувати Різдво разом.



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Вселенський патріарх запросив українців Василя Пруса зі Львова, Петра Кримуса з Луцька та Святослава Рудя з Дніпра залишитися у ці дні в Халкінській богословській школі та відсвяткувати Різдво разом.



Студенти підготували для очільника Константинополя пісню, яку заспівали під час святкових урочистостей.



Троє українських студентів, які навчаються в університеті Арістотеля у Салоніках, на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія завітали до нього у гості. Напередодні Різдва вони заспівали для нього душевну пісню.



Троє хлопців вперше завітали у гості до патріарха ще у січні поточного року і вирішили залишатись з ним на зв'язку, доки не завершать навчання.



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