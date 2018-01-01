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Лучанин зі студентами піснею привітав Вселенського патріарха Варфоломія. ВІДЕО

Лучанин зі студентами піснею привітав Вселенського патріарха Варфоломія. ВІДЕО
Вселенський патріарх запросив українців Василя Пруса зі Львова, Петра Кримуса з Луцька та Святослава Рудя з Дніпра залишитися у ці дні в Халкінській богословській школі та відсвяткувати Різдво разом.

Про це пише ТСН.

Вселенський патріарх запросив українців Василя Пруса зі Львова, Петра Кримуса з Луцька та Святослава Рудя з Дніпра залишитися у ці дні в Халкінській богословській школі та відсвяткувати Різдво разом.

Студенти підготували для очільника Константинополя пісню, яку заспівали під час святкових урочистостей.

Троє українських студентів, які навчаються в університеті Арістотеля у Салоніках, на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія завітали до нього у гості. Напередодні Різдва вони заспівали для нього душевну пісню.

Троє хлопців вперше завітали у гості до патріарха ще у січні поточного року і вирішили залишатись з ним на зв'язку, доки не завершать навчання.

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Теги: Варфоломій, лучанин, студент
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