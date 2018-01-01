На Волині дитина наковталася щурячої отрути





Про це пише



Дівча було добряче напідпитку, до того ж потерпало від симптомів, спричиненими отрутою, що нею морять щурів.



Уже згодом пацієнтка пояснила, що отруту випила помилково замість знеболюючих таблеток.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохівському районі нетвереза 15-річна дівчинка наковталася щурячої отрути замість знеболювального.Про це пише Волинь Нова Дівча було добряче напідпитку, до того ж потерпало від симптомів, спричиненими отрутою, що нею морять щурів.Уже згодом пацієнтка пояснила, що отруту випила помилково замість знеболюючих таблеток.

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