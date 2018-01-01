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На Волині дитина наковталася щурячої отрути

На Волині дитина наковталася щурячої отрути
У Горохівському районі нетвереза 15-річна дівчинка наковталася щурячої отрути замість знеболювального.

Про це пише Волинь Нова.

Дівча було добряче напідпитку, до того ж потерпало від симптомів, спричиненими отрутою, що нею морять щурів.

Уже згодом пацієнтка пояснила, що отруту випила помилково замість знеболюючих таблеток.

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Теги: Волинь, Горохівський район, лікарня, дитина
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