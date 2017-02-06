У Луцьку відзначатимуть річницю від дня народження Степана Бандери





Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт, повідомили у прес-службі ЛМР.



З цієї нагоди поблизу пам’ятного

знаку Степану Бандері відбудеться громадське віче та покладання

квітів.



Початок – о 13:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 січня у Луцьку відбудуться урочистості з нагоди річниці від дня народження Степана Бандери.Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради, повідомили у прес-службі ЛМР.З цієї нагоди поблизу пам’ятногознаку Степану Бандері відбудеться громадське віче та покладанняквітів.Початок – о 13:00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію