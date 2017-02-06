У Луцьку відзначатимуть річницю від дня народження Степана Бандери
Сьогодні, 08:56
1 січня у Луцьку відбудуться урочистості з нагоди річниці від дня народження Степана Бандери.
Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт, повідомили у прес-службі ЛМР.
З цієї нагоди поблизу пам’ятного
знаку Степану Бандері відбудеться громадське віче та покладання
квітів.
Початок – о 13:00.
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Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт, повідомили у прес-службі ЛМР.
З цієї нагоди поблизу пам’ятного
знаку Степану Бандері відбудеться громадське віче та покладання
квітів.
Початок – о 13:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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