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У Луцьку відзначатимуть річницю від дня народження Степана Бандери

У Луцьку відзначатимуть річницю від дня народження Степана Бандери
1 січня у Луцьку відбудуться урочистості з нагоди річниці від дня народження Степана Бандери.

Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт, повідомили у прес-службі ЛМР.

З цієї нагоди поблизу пам’ятного
знаку Степану Бандері відбудеться громадське віче та покладання
квітів.

Початок – о 13:00.

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Теги: річниця, Луцьк, Степан Бандера
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