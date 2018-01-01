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У Дніпрі водій легковика збив пішохода та втік

У Дніпрі водій легковика збив пішохода та втік
У Дніпрі правоохоронці затримали водія легкового авто, який, наїхавши на пішохода, зник з місця аварії.

Про це повідомили в прес-службі ГУНП місцевої поліції, передає УНІАН.

ДТП сталося 27 грудня на проспекті Героїв.

За колеса легковика "Renault" потрапив 39-річний чоловік. Від госпіталізації потерпілий відмовився.

Втікача водія поліцейські знайшли і затримали через годину після аварії.

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Теги: ДТП, аварія
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