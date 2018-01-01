У Дніпрі водій легковика збив пішохода та втік





Про це повідомили в прес-службі ГУНП місцевої поліції, передає



ДТП сталося 27 грудня на проспекті Героїв.



За колеса легковика "Renault" потрапив 39-річний чоловік. Від госпіталізації потерпілий відмовився.



Втікача водія поліцейські знайшли і затримали через годину після аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі правоохоронці затримали водія легкового авто, який, наїхавши на пішохода, зник з місця аварії.Про це повідомили в прес-службі ГУНП місцевої поліції, передає УНІАН ДТП сталося 27 грудня на проспекті Героїв.За колеса легковика "Renault" потрапив 39-річний чоловік. Від госпіталізації потерпілий відмовився.Втікача водія поліцейські знайшли і затримали через годину після аварії.

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