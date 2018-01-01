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Мріє бути футболістом: син волинського Героя святкує день народження

Мріє бути футболістом: син волинського Героя святкує день народження
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Свій чотирнадцятий день народження сьогодні, 28 грудня святкує Вишневський Євген, він є сином Олега Вишневського – старшого сержанта 14-ї окремої механізованої бригади, який помер 22 лютого 2016 року через раптову зупинку серця під час несення служби в районі міста Мар’янка (Донецька область).

Для Жені авторитетом був і залишається тато, він завжди на нього рівнявся. Адже, він був мужнім, сміливим, добрим, турботливим, завжди допомагав своїм батькам і хотів щоб діти жили в мирній країні, тому й пішов захищати рідну землю.

Вже сьогодні син, наслідуючи тата, говорить про Україну: «Це моя Батьківщина! Мрію щоб в Україні був мир і не гинули люди!».

Навчається Женя у 8-му класі. Найбільше йому подобається біологія, фізкультура та англійська мова, важче дається алгебра та геометрія.
Наш іменник обожнює футбол. Як зазначив сам наш молодий футболіст: «Ця гра допомагає розвивати спритність, швидкість. Забити м'яч у ворота опонента, виводячи свою команду вперед – це мрія кожного. Розуміння, що від того, як ти будеш грати (погано або відмінно), залежатиме підсумок зустрічі і здобутки цілої команди, згуртовує команду. Ми вчимося по-справжньому цінувати допомогу товаришів під час гри. Саме в моменти таких ігор виникає справжня чоловіча дружба». Женя мріє стати відомим футболістом, для того він тренується у ФЦ «Ковель-Волинь». Рівняється на Мессі, та волинянина Федецького. Мріє зіграти у ФК Барселона.

Завдяки волонтерам Женя відкрив географії своїх мандр. Мав нагоду відвідати Угорщину та США. За допомогою волонтерів мав змогу побувати в мальовничих Карпатах. Мріє побувати Євген у Франції.

Дуже тішиться, що має маленьку сестричку Соломійку, якій 3 роки.

Євген – основна опора для матусі, завжди намагається підтримати її морально, старається їй в усьому допомагати. Мама Інна у Жені дуже сильна, добра та любляча, завжди його розуміє, допомагає з уроками, дуже смачно готує.

Звичайно, мамі дуже важко самій виховувати двох діток, не завжди є можливість придбати все необхідне для їхнього нормального розвитку. Мама дякує усім, хто не лишається байдужим до її дітей. Каже, що наразі є потреба для сина у спортивному одязі та взутті. Отож, не відмовиться від будь-якої уваги та допомоги для її сім’ї.

Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/3/vishnevskyoleg.htm

Інформація для благодійників: Вишневський Євген. 14 років (28.12.2004). м. Ковель. Зріст 158, розмір взуття 40-41. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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