Мріє бути футболістом: син волинського Героя святкує день народження
Сьогодні, 09:21
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Свій чотирнадцятий день народження сьогодні, 28 грудня святкує Вишневський Євген, він є сином Олега Вишневського – старшого сержанта 14-ї окремої механізованої бригади, який помер 22 лютого 2016 року через раптову зупинку серця під час несення служби в районі міста Мар’янка (Донецька область).
Для Жені авторитетом був і залишається тато, він завжди на нього рівнявся. Адже, він був мужнім, сміливим, добрим, турботливим, завжди допомагав своїм батькам і хотів щоб діти жили в мирній країні, тому й пішов захищати рідну землю.
Вже сьогодні син, наслідуючи тата, говорить про Україну: «Це моя Батьківщина! Мрію щоб в Україні був мир і не гинули люди!».
Навчається Женя у 8-му класі. Найбільше йому подобається біологія, фізкультура та англійська мова, важче дається алгебра та геометрія.
Наш іменник обожнює футбол. Як зазначив сам наш молодий футболіст: «Ця гра допомагає розвивати спритність, швидкість. Забити м'яч у ворота опонента, виводячи свою команду вперед – це мрія кожного. Розуміння, що від того, як ти будеш грати (погано або відмінно), залежатиме підсумок зустрічі і здобутки цілої команди, згуртовує команду. Ми вчимося по-справжньому цінувати допомогу товаришів під час гри. Саме в моменти таких ігор виникає справжня чоловіча дружба». Женя мріє стати відомим футболістом, для того він тренується у ФЦ «Ковель-Волинь». Рівняється на Мессі, та волинянина Федецького. Мріє зіграти у ФК Барселона.
Завдяки волонтерам Женя відкрив географії своїх мандр. Мав нагоду відвідати Угорщину та США. За допомогою волонтерів мав змогу побувати в мальовничих Карпатах. Мріє побувати Євген у Франції.
Дуже тішиться, що має маленьку сестричку Соломійку, якій 3 роки.
Євген – основна опора для матусі, завжди намагається підтримати її морально, старається їй в усьому допомагати. Мама Інна у Жені дуже сильна, добра та любляча, завжди його розуміє, допомагає з уроками, дуже смачно готує.
Звичайно, мамі дуже важко самій виховувати двох діток, не завжди є можливість придбати все необхідне для їхнього нормального розвитку. Мама дякує усім, хто не лишається байдужим до її дітей. Каже, що наразі є потреба для сина у спортивному одязі та взутті. Отож, не відмовиться від будь-якої уваги та допомоги для її сім’ї.
Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/3/vishnevskyoleg.htm
Інформація для благодійників: Вишневський Євген. 14 років (28.12.2004). м. Ковель. Зріст 158, розмір взуття 40-41. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Свій чотирнадцятий день народження сьогодні, 28 грудня святкує Вишневський Євген, він є сином Олега Вишневського – старшого сержанта 14-ї окремої механізованої бригади, який помер 22 лютого 2016 року через раптову зупинку серця під час несення служби в районі міста Мар’янка (Донецька область).
Для Жені авторитетом був і залишається тато, він завжди на нього рівнявся. Адже, він був мужнім, сміливим, добрим, турботливим, завжди допомагав своїм батькам і хотів щоб діти жили в мирній країні, тому й пішов захищати рідну землю.
Вже сьогодні син, наслідуючи тата, говорить про Україну: «Це моя Батьківщина! Мрію щоб в Україні був мир і не гинули люди!».
Навчається Женя у 8-му класі. Найбільше йому подобається біологія, фізкультура та англійська мова, важче дається алгебра та геометрія.
Наш іменник обожнює футбол. Як зазначив сам наш молодий футболіст: «Ця гра допомагає розвивати спритність, швидкість. Забити м'яч у ворота опонента, виводячи свою команду вперед – це мрія кожного. Розуміння, що від того, як ти будеш грати (погано або відмінно), залежатиме підсумок зустрічі і здобутки цілої команди, згуртовує команду. Ми вчимося по-справжньому цінувати допомогу товаришів під час гри. Саме в моменти таких ігор виникає справжня чоловіча дружба». Женя мріє стати відомим футболістом, для того він тренується у ФЦ «Ковель-Волинь». Рівняється на Мессі, та волинянина Федецького. Мріє зіграти у ФК Барселона.
Завдяки волонтерам Женя відкрив географії своїх мандр. Мав нагоду відвідати Угорщину та США. За допомогою волонтерів мав змогу побувати в мальовничих Карпатах. Мріє побувати Євген у Франції.
Дуже тішиться, що має маленьку сестричку Соломійку, якій 3 роки.
Євген – основна опора для матусі, завжди намагається підтримати її морально, старається їй в усьому допомагати. Мама Інна у Жені дуже сильна, добра та любляча, завжди його розуміє, допомагає з уроками, дуже смачно готує.
Звичайно, мамі дуже важко самій виховувати двох діток, не завжди є можливість придбати все необхідне для їхнього нормального розвитку. Мама дякує усім, хто не лишається байдужим до її дітей. Каже, що наразі є потреба для сина у спортивному одязі та взутті. Отож, не відмовиться від будь-якої уваги та допомоги для її сім’ї.
Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/3/vishnevskyoleg.htm
Інформація для благодійників: Вишневський Євген. 14 років (28.12.2004). м. Ковель. Зріст 158, розмір взуття 40-41. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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