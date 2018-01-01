У Рівному вночі горів гуртожиток: врятували 15 студентів. ФОТО
Сьогодні, 09:34
У Рівному під час пожежі у гуртожитку врятували 15 людей.
Інцидент трапився 28 грудня о 04:35, - пише ДСНС України у Рівненській області.
Прибувши на місце виклику рятувальники з’ясували, що пожежа виникла у одній із кімнат гуртожитку на четвертому поверсі. На гасіння було подано вогнегасні засоби. Через сильне задимлення вогнеборці врятували 15 людей.
На місці події було встановлено мобільний пункт обігріву, щоб усі могли загрітися. Вже о 05:16 пожежу було повністю ліквідовано.
Причина пожежі та розміри збитків встановлюються. Жертв та постраждалих не має.
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Інцидент трапився 28 грудня о 04:35, - пише ДСНС України у Рівненській області.
Прибувши на місце виклику рятувальники з’ясували, що пожежа виникла у одній із кімнат гуртожитку на четвертому поверсі. На гасіння було подано вогнегасні засоби. Через сильне задимлення вогнеборці врятували 15 людей.
На місці події було встановлено мобільний пункт обігріву, щоб усі могли загрітися. Вже о 05:16 пожежу було повністю ліквідовано.
Причина пожежі та розміри збитків встановлюються. Жертв та постраждалих не має.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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