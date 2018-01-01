На Волині зловили п'ятьох п'яних водіїв

У Луцьку, Ковелі та Маневичах патрульні поліцейські зупинили водіїв, які керували у стані алкогольного сп'яніння.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.27 грудня в Луцьку патрульні зупинили водія Fiat Doblo, який проїхав на заборонний сигнал світлофора. При спілкуванні помітили ознаки сп’яніння, однак чоловік відмовився проходити огляд у присутності 2 свідків. На нього оформили відповідний протокол.Згодом, на вулиці Писаревського, зупинили Ford Mondeo за порушення ПДР. Огляд на стан сп’яніння показав 2, 32 проміле, що майже в 12 разів перевищило допустиму норму 0,2. На водія оформили протокол і постанову.Увечері того ж дня на проспекті Відродження, зупинили 22-річного водія на Dacia Logan, який також мав ознаки сп’яніння. Від огляду відмовився, тому отримав постанову і протокол від інспекторів.Також нетверезого водія зупинили в Ковелі, по вулиці Варшавській: на службу 102 зателефонували громадяни та повідомили, що той може бути нетверезим. 39-річний чоловік кермував вантажівкою і проходити огляд відмовився, тож на нього склали протокол по відмові.А близько 5 години ранку 28 грудня на посту в Маневичах, зупинили по орієнтуванню водія Volkswagen Passat. 30-річний водій мав усі ознаки сп’яніння: у нього тремтіли пальці рук, було червоним обличчя та чутно різкий запах алкоголю. На нього також оформили протокол.