Маршрутка їхала на червоне світло: подробиці вечірньої аварії у Луцьку





Нагадаємо, інцидент трапився 27 грудня надвечір, - інформує Патрульна поліція Волинської області.



Зазначається, що водій маршрутки проїхав на заборонний знак світлофора та зіткнувся з Volkswagen Caddy. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Ніхто не постраждав.



На винуватця патрульні оформили протокол за ст. 124 КУпАП та постанову за ч.2 ст. 122 КУпАП.



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