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Маршрутка їхала на червоне світло: подробиці вечірньої аварії у Луцьку

Маршрутка їхала на червоне світло: подробиці вечірньої аварії у Луцьку
У Луцьку на вулиці Ковельській сталась аварія.

Нагадаємо, інцидент трапився 27 грудня надвечір, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

Зазначається, що водій маршрутки проїхав на заборонний знак світлофора та зіткнувся з Volkswagen Caddy. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Ніхто не постраждав.

На винуватця патрульні оформили протокол за ст. 124 КУпАП та постанову за ч.2 ст. 122 КУпАП.

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Теги: аварія. Луцьк, Ковельська
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